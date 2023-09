VAI EMENDAR! 2024 terá TODOS estes feriados prolongados

Faltam apenas três para 2023 chegar ao fim e os brasileiros já estão com os pensamentos voltados para o próximo ano. No entanto, o motivo principal se dá por conta dos feriados prolongados que estarão distribuídos ao longo de 2024. Continue a leitura, a seguir, e saiba todos os detalhes sobre os recessos que te darão uma folga a mais do trabalho.

Confira a lista de feriados prolongados para o ano de 2024. | Foto: Reprodução

Pegue seu calendário

Para aqueles que gostam de planejar suas atividades e momentos de descanso com antecedência, é hora de dar uma olhada nos feriados programados para o ano de 2024. Organizar o calendário com base nesses dias pode ser bastante útil, pois os feriados são excelentes oportunidades para relaxar, passar um tempo de qualidade com a família e amigos ou até mesmo explorar novos destinos.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba, em detalhes, como será o calendário para o ano que já se aproxima.

Leia mais: TODOS os recessos bancários de 2023: são 11 datas diferentes

Preparação antecipada para os feriados de 2024

O primeiro dia do ano, 1º de janeiro, que marca a celebração da virada do ano, cairá em uma segunda-feira. A Sexta-feira Santa, uma data religiosa importante, será no dia 29 de março. Já a Proclamação da República, que é uma data histórica nacional, será comemorada no dia 15 de novembro, que será uma sexta-feira.

Além disso, a véspera de Natal e o próprio Natal (24 e 25 de dezembro) serão em uma terça e quarta-feira, respectivamente. E, finalmente, a véspera do Ano Novo (31 de dezembro) também cairá em uma terça-feira.

Os pontos facultativos

Além dos feriados, alguns pontos facultativos também são dignos de serem mencionados. Por exemplo, o Carnaval, que oficialmente é feriado apenas no Rio de Janeiro, está programado para acontecer entre os dias 12 e 14 de fevereiro. No entanto, embora muitos lugares concedam folga durante esse período, vale lembrar que essa data é considerada ponto facultativo.

Outra data importante é o Corpus Christi, que ocorrerá em uma quinta-feira, 30 de maio. É comum que alguns trabalhadores não trabalhem nesses dias por tradição cultural. No entanto, se o empregador decidir abrir o negócio nessas datas, o trabalhador pode ser punido por justa causa caso não compareça ao trabalho.

E o horário de verão?

Além da expectativa em torno dos feriados nacionais do próximo ano, muitos brasileiros aguardam ansiosamente a notícia sobre o possível retorno do horário de verão. Recentemente, várias empresas que gerenciam as usinas hidrelétricas no Brasil sugeriram que o nível de abastecimento de energia seria beneficiado pelo retorno do horário de verão.

Os proprietários de bares e restaurantes também apoiam a ideia, pois a mudança no horário permitiria que seus estabelecimentos permanecessem abertos por mais tempo. No entanto, até o momento, o governo federal ainda não fez um anúncio oficial sobre o retorno do horário de verão.

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva, inclusive, chegou a fazer uma espécie de enquete nas redes sociais para saber a opinião pública quanto a questão. No entanto, Lula não deu sinais de que o tradicional horário de verão seja necessário, ao menos por enquanto.

Leia também: Nova série da Netflix tem apenas 4 capítulos! Assista no feriado