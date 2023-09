Começou HOJE (25): Desenrola vai leiloar suas dívidas

A segunda fase do programa “Desenrola, Brasil” começou na segunda-feira (25) e possibilitará a renegociação de dívidas contraídas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Segundo dados do governo, aproximadamente 32,9 milhões de pessoas se enquadram nos critérios de renda e valor da dívida para participar do programa. Veja mais detalhes sobre quem pode participar da iniciativa, logo abaixo.

Uma semana de nomes limpos

Começou na última segunda-feira (25), a fase final do Programa “Desenrola, Brasil”, uma iniciativa do governo federal voltada para a renegociação de dívidas da população brasileira.

Nesse estágio do programa, são realizados leilões entre empresas e bancos com o objetivo de renegociar débitos dos cidadãos cuja renda não ultrapasse dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640,00. Continue a leitura, a seguir para saber mais detalhes sobre o funcionamento do programa de renegociação de dívidas e como os brasileiros podem usá-lo para quitar suas dívidas.

Quem pode participar da fase 2 do Desenrola?

O Desenrola Brasil possibilita a renegociação de dívidas contraídas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Segundo dados do governo, aproximadamente 32,9 milhões de pessoas se enquadram nos critérios de renda e valor da dívida para participar do programa.

As dívidas que podem ser negociadas no programa abrangem diversos segmentos, incluindo serviços financeiros, comércio varejista, eletricidade, saneamento básico, telecomunicações, educação, securitizadoras de crédito e outros.

A categorização é feita para distinguir os credores com menor capacidade de oferecer descontos, geralmente por questões operacionais e legais. Por outro lado, credores com dívidas de longo prazo, contraídas há mais tempo, têm condições de ofertar descontos mais favoráveis aos inadimplentes.

O processo de leilão de descontos no Desenrola Brasil

O leilão é planejado para promover uma competição entre bancos e empresas, pois o credor que oferecer o maior desconto ao consumidor garante o Fundo. O leilão ocorrerá entre os dias 25 e 27 de setembro. Com base nas propostas das empresas, as operações serão realizadas a partir de outubro, até que se esgote o valor disponibilizado para esse fim pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Foco em inadimplentes com renda de até dois salários

Nesta etapa, aqueles que ganham até dois salários mínimos poderão negociar dívidas de até R$ 20 mil. O limite anterior era de R$ 5 mil, mas foi ampliado pelo governo. As dívidas de categorias semelhantes serão agrupadas em lotes, divididos por perfil e idade, facilitando a organização do leilão para as empresas e bancos.

Cada lote terá um desconto mínimo estabelecido, variando de acordo com as características citadas. O governo espera descontos de até 90%, prevendo que o lance mínimo fique em torno de 58%, com base em outros leilões de renegociação realizados no país.

Como pagar as parcelas da renegociação?

As parcelas do crédito podem ser pagas em até 60 meses e não será necessário dar entrada. As negociações terão taxa de juros mensais de 1,99%. O pagamento das parcelas pode ser feito por boleto bancário, débito em conta ou Pix.

Para acessar o Desenrola, os titulares da dívida precisam ter uma conta gov.br, que pode ser criada gratuitamente no site do governo. Esta conta oferece acesso a diversos serviços como o Meu INSS, Portal e-CAC, Carteira de Trabalho Digital e o próprio Desenrola, entre outros.

