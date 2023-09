Comunicado GERAL: 32 MILHÕES poderão quitar as dívidas AGORA

A segunda fase do programa “Desenrola, Brasil” está trazendo uma excelente oportunidade para milhões de brasileiros negativados, enfim, limparem seus nomes e renegociarem suas dívidas. Com a participação de centenas de credores, descontos generosos e a possibilidade de pagamento parcelado, esta iniciativa tem tudo para ajudar muitos brasileiros a recuperar sua saúde financeira. Continue lendo, logo abaixo, e saiba quem pode participar.

Fase 2 do programa Desenrola, Brasil promete limpar nome de mais de 30 milhões de brasileiros inadimplentes. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Hora de limpar o nome

A segunda fase do programa ‘Desenrola, Brasil” já começou, trazendo uma oportunidade única para cerca de 32,5 milhões de brasileiros negativados.

O programa implementando pelo governo federal é uma iniciativa que visa auxiliar os cidadãos a renegociar suas dívidas e limpar seus nomes com condições realmente acessíveis. Continue a leitura, a seguir, para entender como irá funcionar a fase 2 do Desenrola.

Leia mais: 24% das dívidas são de LUZ, ÁGUA E TELEFONE; agora dá para quitar

709 credores participando na iniciativa

Esta fase da iniciativa conta com a participação de nada menos que 709 credores, que disponibilizarão suas dívidas em leilões de descontos. Estes leilões permitem que os credores ofereçam descontos significativos no valor das dívidas, facilitando assim a sua quitação pelos devedores.

Descontos podem ultrapassar metade da dívida

Os descontos oferecidos nesta fase do programa Desenrola são realmente atrativos. Eles podem chegar a 58% do valor total da dívida, e dependendo do setor econômico, podem ser ainda maiores. Isso significa que os consumidores têm a oportunidade de pagar muito menos do que o valor original da dívida, tornando a sua quitação muito mais viável.

Foco em inadimplentes com até dois salários mínimos

Esta etapa do programa Desenrola tem um foco muito específico. Ela visa ajudar principalmente os consumidores que possuem restrições no nome e que têm uma renda de até dois salários mínimos. Esta é uma medida importante, pois é justamente esse grupo de consumidores que mais sofre com as dificuldades de obter crédito e de pagar suas dívidas.

Para verificar a inclusão da dívida e oficializar a renegociação, é necessário ter uma conta de nível ouro ou prata no Portal Gov.br. Este é o portal de serviços do governo brasileiro, onde os cidadãos podem acessar diversos serviços, incluindo a verificação e renegociação de dívidas.

Flexibilidade para pagar

Outra característica interessante desta fase do programa Desenrola é a flexibilidade no pagamento das dívidas. Elas podem ser pagas à vista ou parceladas em até 60 meses, com juros de no máximo 1,99% ao mês. Isso dá aos consumidores a liberdade de escolher a opção de pagamento que melhor se adapta às suas possibilidades financeiras.

Dívida não foi leiloada. O que fazer?

Mas e se a dívida não for leiloada? Ainda há boas notícias! Mesmo que a dívida não seja leiloada, ainda há a possibilidade de obter um desconto mediante o pagamento à vista. Isso significa que todas as dívidas incluídas nesta fase do programa têm a possibilidade de serem quitadas com desconto, independentemente de serem leiloadas ou não.

Fase 2

A segunda fase do programa Desenrola representa uma excelente oportunidade para milhões de brasileiros negativados. Com a participação de centenas de credores, descontos generosos e a possibilidade de pagamento parcelado, esta iniciativa tem tudo para ajudar muitos cidadãos a limpar seus nomes e recuperar sua saúde financeira.

Leia também: Nova fase do Desenrola garante quitação de dívidas de até R$ 5 MIL; veja como