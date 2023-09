Estes são os requisitos para receber pagamento “extra” no Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal, anunciou, recentemente, que entrou na reta final de pagamentos do mês de setembro do programa de transferência de renda Bolsa Família, por meio do seu aplicativo oficial, o Caixa Tem. Os beneficiários que estão com cadastro regular no CadÚnico estão recebendo os valores correspondentes ao auxílio social nesta terça-feira (26) e os repasses serão finalizados até sexta-feira (29). Continue a leitura, a seguir, para saber a data exata em que você receberá o benefício do governo.

Saque bônus em outubro

A Caixa Econômica Federal, principal instituição bancária do Brasil, divulgou, recentemente, que está realizando a última leva de pagamentos do mês de setembro do programa de transferência de renda Bolsa Família, por meio do seu aplicativo oficial, o Caixa Tem.

Este repasse é destinado a mais de 21 milhões de famílias que atendem a certos critérios estabelecidos pelo governo federal. Entre os diversos papéis que a Caixa desempenha, está o de facilitar o pagamento de benefícios sociais em parceria com o governo federal. Confira, logo abaixo, as datas previstas para o pagamento do auxílio social da última semana de setembro.

O Bolsa Família e suas regras

Dentre os benefícios repassados pela Caixa está o Bolsa Família, programa criado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2003, mas que foi retomado no início deste ano, após o fim do Auxílio Brasil. O objetivo deste programa é auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social na luta contra a fome e a desigualdade social.

Requisitos para receber o auxílio

Com pagamentos padrões de R$ 600, o programa faz o depósito para todos os inscritos regulares que cumprem regras como ter uma renda per capita (por pessoa) de até R$ 218. É válido lembrar que para aqueles que já estão inscritos e que tiveram uma melhoria em sua renda per capita, entre R$ 218,01 e R$ 660, o benefício não é cortado. A família pode continuar no programa até 24 meses recebendo 50% do valor do benefício. Além disso deste requisito, os beneficiários devem estar inscritos no CadÚnico e manter seus dados atualizados no programa.

Assim que todas as famílias inscritas são aprovadas no CadÚnico, sistema que inclui os integrantes aptos a receberem o Bolsa Família, o repasse é feito através do Caixa Tem. Especificamente no dia 26, os inscritos sob o NIS 7 (Número de Identificação Social) recebem o valor padrão acrescido de adicionais extras.

Encerramento dos pagamentos do Bolsa Família

O Bolsa Família está concluindo os pagamentos de setembro nesta semana. Confira, a seguir, as datas dos repasses que ainda precisam ser contemplados este mês:

Os beneficiários com NIS final 1 receberam no dia 18 de setembro, enquanto os com NIS final 2 e 3 receberam em 19 de e 20 de setembro, respectivamente. Beneficiários com NIS final 4 receberam em 21 de setembro, assim como os com NIS final 5 e 6 receberam em 21 e 25 de setembro, respectivamente.

Nesta terça-feira (26) recebem beneficiários que tenham NIS finalizados em 7. Para os próximos pagamentos, estão previstos ainda os repasses realizados na próxima quarta-feira (27) para quem possui NIS final 8, enquanto na quinta-feira (28) serão efetuados os repasses para cadastrados com NIS final 9. E, por fim, os com NIS final 0 receberão em 29 de setembro.

