Mês das crianças traz surpresa para o Bolsa Família: bônus de R$ 200

Em outubro, mês em que se comemora o Dia das Crianças, as famílias contempladas com o auxílio financeiro do programa de transferência de renda Bolsa Família receberão um presente a mais do governo federal, com valores adicionais em seus respectivos benefícios sociais. Continue a leitura, a seguir, e entenda os requisitos para o recebimento do valor extra.

Presente em boa hora

Para quem recebe o Bolsa Família, uma notícia importante e animadora acaba de ser divulgada. A partir de outubro, alguns beneficiários poderão receber valores adicionais em suas parcelas.

De acordo com as informações divulgadas, esse dinheiro adicional será destinado especialmente às famílias que tenham crianças de até seis meses de idade. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre a novidade.

Valor adicional em outubro

Esse aumento no valor do programa social foi aprovado pelo Congresso e pelo Senado em junho e já foi sancionado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Inicialmente, esses repasses adicionais deveriam ter começado em setembro, mas precisaram ser adiados para outubro devido a necessidade de alguns ajustes.

Vale lembrar que, desde que a iniciativa voltou ao seu formato original, no início do novo mandato de Lula, os beneficiários já estão recebendo adicionais de R$ 50 para grávidas e jovens de 7 a 18 anos incompletos, além de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos.

Sendo assim, as quantias destinadas aos bebês de até sete meses correspondem à soma de até dois benefícios, ou seja, o depósito adicional será de R$ 200 para cada membro da família que se enquadre no critério estabelecido pelo governo.

Antecipação do cronograma do Bolsa Família

O Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) confirmou a antecipação do calendário do Bolsa Família para outubro. Os repasses serão feitos mais cedo para cerca de 160 famílias do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes causadas por chuvas e ventos fortes.

Como resultado, 97 cidades gaúchas serão beneficiadas, e isso se estenderá por dois meses, com uma nova repetição deste calendário. Dessa forma, as pessoas afetadas por esse desastre poderão sacar os valores na primeira data que será apresentada a seguir, independentemente do último dígito do seu Número de Identificação Social (NIS).

Cronograma de pagamentos

A nova rodada de pagamentos está prevista para começar no dia 18 de outubro e continuará até 31 de outubro, quando aqueles com NIS finalizado em 0 poderão acessar o dinheiro. Veja abaixo os detalhes de cada dia de pagamento:

No dia 18 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 1 .

. No dia 19 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 2 .

. No dia 20 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 3 .

. No dia 23 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 4 .

. No dia 24 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 5 .

. No dia 25 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 6 .

. No dia 26 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 7 .

. No dia 27 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 8 .

. No dia 30 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 9 .

. No dia 31 de outubro, receberão os inscritos com NIS finalizado em 0.

Portanto, é importante que todos os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos a essas datas e a possibilidade de receber valores adicionais, garantindo assim que possam fazer o melhor uso possível desses recursos.

