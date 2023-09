“Mentirosa”, diz Blogueirinha sobre Luísa Sonza; entenda

O mês não parece estar sendo dos melhores para a cantora Luísa Sonza. Após anunciar em rede nacional o fim do seu namoro com Chico Moedas, ao descobrir traição, artista é atacada por Blogueirinha após Sonza não comparecer ao programa da influencer alegando imprevistos pessoais. Continue a leitura, a seguir, e entenda a confusão exposta nas redes sociais.

Barraco nas redes

A cantora Luísa Sonza recentemente cancelou sua participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, o que causou uma reação nada positiva por parte da apresentadora, conhecida como Blogueirinha.

A fúria da influencer foi, aparentemente, justificada, ao ver que Sonza havia postado uma foto em uma piscina no dia em que deveria estar ao vivo no programa, e isso foi suficiente para provocar a ira da anfitriã nas redes sociais, onde ela expressou seu descontentamento, dizendo: “Se não tá afim, fala, na minha cara”. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que aconteceu.

Leia mais: Cantor famoso do Brasil resolve dar um tempo! Revelação de crise chocou os fãs

Luisa Sonza decide se afastar das redes sociais

Luísa Sonza, que havia se afastado das redes sociais, retornou na última segunda-feira (25) com várias postagens, incluindo uma foto em um biquíni. Em sua postagem, ela disse: “Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso está fazendo bem pra mim e eu sei que vocês entendem! Mas pode deixar que vou mandando fotos e mensagens pela minha equipe, não vou me distanciar! Vou focar agora em voltar a trabalhar e na divulgação do meu álbum que é o que sempre quis! Obrigada pelas mensagens de carinho, e por estarem sempre comigo. Eu amo vocês! Com amor, Luísa”.

Blogueirinha expõe cantora na web

Blogueirinha, no entanto, não deixou a situação passar e disparou nos comentários da foto de Sonza: “O imprevisto era ficar na piscina Luísa?”. Ela também se manifestou no Twitter, onde expressou ainda mais sua frustração. Veja no print, logo abaixo.

Ausência de Luísa Sonza no talkshow

A participação de Luísa Sonza no programa foi muito aguardada, e seu cancelamento decepcionou muitos fãs. A cantora alegou um “imprevisto na agenda” como motivo para o cancelamento. Isso aconteceu após ela anunciar publicamente o fim de seu relacionamento com Chico Moedas.

Blogueirinha comunicou aos fãs sobre o cancelamento da participação de Sonza em seu programa através de uma postagem nas redes sociais, onde ela disse: “Venho por meio deste comunicado, em respeito a todos os meus fãs e espectadores que aguardavam ansiosamente a presença da cantora Luísa Sonza no meu programa De Frente com Blogueirinha, que devido a um imprevisto da artista, a participação no episódio de segunda-feira foi cancelada”.

Alguns seguidores sugeriram que Chico fosse convidado para o programa no lugar de sua ex-namorada, mas a produção optou por exibir uma reprise no próximo episódio.

Leia também: Neymar “decepciona” e noiva surge sem aliança; o que aconteceu?