Este é o VALOR que o São Paulo recebe ao vencer a Copa do Brasil

Em um jogo emocionante, o São Paulo conquistou, pela primeira vez, o título da Copa do Brasil, ao empatar com o Flamengo por 1 a 1 no último domingo (24), no Morumbi. Como havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0 no Maracanã, o tricolor só precisava de um empate em casa para garantir o título, e receber uma premiação astronômica pela conquista. Continue a leitura, logo a seguir, e saiba quanto os são paulinos receberam pela conquista.

Tricolor paulista recebe prêmio milionário por conquista da Copa do Brasil 2023.

Título dos milhões

Após um empate de 1 a 1 com o Flamengo no último domingo (24), o São Paulo conquistou, pela primeira vez, o título da Copa do Brasil diante de sua torcida no Morumbi. Como havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0 no Maracanã, o Tricolor só precisava de um empate em casa para garantir o título, e conseguiu justamente isso após 90 minutos de jogo.

Esse triunfo não apenas adicionou mais uma taça à galeria do clube, mas também trouxe uma bela premiação financeira. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a bela conquista do tricolor paulista.

Inédito título com premiação astronômica

Ao avançar em todas as fases da competição, o São Paulo acumulou prêmios da CBF totalizando R$ 88,7 milhões. Só pela vitória na final, o clube recebeu R$ 70 milhões. O vice-campeão Flamengo, por sua vez, levou para casa R$ 30 milhões.

Caminho para a conquista e planos futuros

Para se sagrar o novo campeão do torneio nacional, o São Paulo precisou eliminar antes o Ituano, Sport, Palmeiras, Corinthians e, finalmente, o Flamengo. Agora, com a quantia significativa recebida da CBF, o clube já faz planos sobre como gastará o dinheiro. Uma das prioridades é pagar pela contratação da estrela colombiana James Rodríguez e acertar direitos de imagem atrasados do elenco.

Além disso, o São Paulo pretende usar parte dos fundos para manter sua equipe para a próxima temporada. Vários jogadores estão emprestados até o final do ano, e o clube deseja garantir a permanência de alguns, como o lateral-esquerdo Caio Paulista, que é do Fluminense. O clube também está analisando maneiras de aumentar suas receitas, como premiações e bilheteria, para compensar a arrecadação prevista com a venda de direitos econômicos no orçamento da temporada.

Rafinha celebra título com tatuagem

O título inédito da Copa do Brasil conquistado pelo São Paulo foi especialmente significativo para Rafinha. Foi a primeira vitória do lateral-direito pelo clube que ele defende desde 2022. Para comemorar, o jogador decidiu eternizar o momento com uma tatuagem do troféu da Copa do Brasil.

A equipe de Dorival Júnior conseguiu o empate de 1 a 1 com o Flamengo no Morumbi depois de vencer o rival por 1 a 0 no Maracanã. Pelo Tricolor, Rafinha acumula 85 partidas, com um gol e cinco assistências. Curiosamente, seu único gol foi durante a bem-sucedida campanha da Copa do Brasil. Rafinha marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Morumbi, no primeiro jogo das quartas de final do campeonato. A vaga foi confirmada com outra vitória no Allianz Parque.

Como titular da equipe são-paulina, ele jogou os 90 minutos em ambos os jogos da decisão. Seu contrato com o São Paulo termina em 31 de dezembro deste ano, mas o clube já expressou interesse em estender o acordo.

Agora, o foco do Tricolor se volta para o Campeonato Brasileiro, onde não tem uma vitória há oito jogos. A equipe retorna ao campo na quarta-feira para um jogo atrasado da 22ª rodada, contra o Coritiba, às 19h (de Brasília), no Morumbi.

*com informações do IG