O que acontece se você recebe o Bolsa Família e decide fazer apostas online? CUIDADO

Todos os meses, bastante dinheiro é repassado do Governo Federal para os beneficiários do Bolsa Família, para que eles consigam ter uma renda mínima, todavia, após a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, este seleto grupo de pessoas que recebem o benefício social foram envolvidos em um debate assíduo para saber se eles poderiam gastar o valor com apostas ou não, saiba o desenrolar do caso.

Qual o objetivo do Bolsa Família?

O objetivo central do programa não é apenas repassar um valor aos beneficiários e pronto, mas sim, ajudá-los no presente para mudar o futuro deles. Por conta disso, em paralelo com o repasse do programa, também é realizado vários incentivos em outras áreas.

As principais são saúde e educação. O que acaba sendo regra para permanecer na folha de pagamentos. Isto é, ter a vacinação em dia, para as crianças, acompanhamento nutricional e também uma frequência escolar satisfatória.

Todos os pilares citados, são a base para um futuro brilhante dessas pessoas, pois ao “obrigar” elas a terem acesso a educação e a saúde, de maneira indireta, está fazendo com que elas frequentem tais espaços e acabam tomando gosto e possivelmente pensando até mesmo em uma graduação.

É possível gastar o valor do Bolsa Família em apostas?

Primeiro, é importante saber que na Câmara, foi aprovado o projeto de lei que trata sobre as apostas esportivas realizadas de forma online. E uma das pautas era quem poderia realizar as apostas e para a surpresa de muitas pessoas, os beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único também estão autorizados a realizarem suas respectivas apostas.

De todos, apenas o deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) contestou a decisão em questão, todavia, os demais votaram a favor e essas famílias que queiram, podem utilizar os repasses do Governo e apostar online.

O medo do parlamentar é ocorrer uma grande perda de dinheiro, o que acaba prejudicando a família em questão, pois ao apostar, é possível ganhar, mas também é possível perder tudo.

Qual valor está sendo repassado pelo Bolsa Família?

O Bolsa Família está repassando mensalmente o valor de R$ 142 para cada pessoa de uma determinada família, mas sempre é garantido que elas recebam pelo menos R$ 600. Isso chama-se renda mínima.

Ou seja, para as famílias maiores, o valor pago é de R$ 142 multiplicado pela quantidade de membros presentes no núcleo familiar. Além disso, também há o pagamento dos adicionais.

Há o adicional que é repassado para as crianças com idade entre 0 e 6 anos, no valor de R$ 150 para cada criança e outro adicional que é voltado para as crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos, além das gestantes, no valor de R$ 50 mensais.

