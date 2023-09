Mais uma famosa anuncia SEPARAÇÃO em setembro; veja quem

Definitivamente, setembro não está sendo um dos melhores meses para alguns famosos e seus respetivos relacionamentos. Após Sandy e Lucas Lima anunciarem o fim de seu longo casamento, Ana Castella e Gustavo Mioto também confirmaram que não estão mais juntos. No entanto, a lista de términos conjugais não parou por ai. Continue a leitura, logo abaixo, e descubra outras celebridades que anunciaram o fim da relação.

Setembro está sendo marcado como o mês do término de relacionamentos entre famosos.

Setembro não está favorável para eles

A última segunda-feira (25), parece não ter sido um dia de muito amor entre os famosos. O dia foi marcado por uma série de anúncios de separação que pegaram os fãs de surpresa.

Primeiramente, tivemos o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima, seguido pela notícia do término do relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto. No entanto, os anúncios de fim de linha para pombinhos não parou por ai. Continue a leitura, a seguir, e saiba o que aconteceu.

Paula Fernandes confirma término com Rony Cecconello

Para completar o dia de notícias tristes para os fãs, a cantora Paula Fernandes também decidiu vir a público confirmar o fim de seu relacionamento de quatro anos com o empresário Rony Cecconello. A notícia veio após uma série de especulações sobre o status do relacionamento do casal.

Em uma publicação nos stories do Instagram, na última segunda-feira (25), a artista manifestou: “Em consideração àqueles que me apreciam, sinto a necessidade de compartilhar que meu relacionamento chegou ao fim”.

Paula Fernandes pede respeito e privacidade

Com 39 anos de idade, a cantora sertaneja pediu privacidade neste momento de mudança em sua vida pessoal. “Agradeço o afeto de todos e peço que respeitem este meu instante. Sempre acreditei que o amor é eterno. Não é sem motivo que este sempre foi o tema principal em minhas canções, pois eu sou amor… sou constituída de amor”, expressou Paula.

Cantora ainda acredita no amor

Ao longo do post em sua rede social, Paula Fernandes destacou que continua tendo fé no amor. Ela afirmou: “Eu continuo caminhando acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se revelará novamente para mim”.

O casal estava junto desde 2019, e o pedido de namoro ocorreu no dia 12 de junho, data celebrada como Dia dos Namorados no Brasil. Apesar do término, Paula mantém a conexão com o ex-namorado no Instagram, embora não existam fotos do casal em sua timeline.

O relacionamento discreto de Paula e Rony

Paula e Rony mantiveram o relacionamento de forma discreta, aparecendo juntos em público algumas vezes nos últimos quatro anos. O casal também marcava presença no Instagram da cantora, em registros de viagens e momentos de lazer.

Internautas brincam com a coincidência

Diante de tantos términos no mesmo dia, alguns internautas logo começaram a fazer piada na web. A pergunta que ficou no ar foi: “Será que o dia 25 de setembro se tornará o Dia Nacional do Término de Famosos?”. Apesar de ser uma brincadeira, a coincidência de tantas separações no mesmo dia certamente chamou a atenção do público.

