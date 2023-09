Aviso: INSS começa hoje a ligar para beneficiários; atenda o telefone

Com o intuito de reduzir significativamente o número de pedidos aguardando análise, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está entrando em contato com os segurados que estão na fila de espera para a perícia médica há mais de 45 dias. A meta é chegar a dezembro com a fila de requerimentos dentro do prazo legal estabelecido por lei. Continue a leitura, a seguir, para entender, em detalhes, o processo.

Representantes do INSS começaram a ligar para segurados, visando agilizar processo de fila de espera. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aguarde a ligação

Em um esforço para acelerar o processo de concessão de benefícios, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está dando início a uma nova iniciativa. Desde a última segunda-feira (25), eles começaram a entrar em contato com os segurados que estão na fila de espera para a perícia médica há mais de 45 dias. O objetivo principal? Antecipar a concessão de benefícios por incapacidade temporária através do Atestmed. Continue a leitura logo abaixo, e entenda melhor como irá funcionar.

Como vai funcionar o contato?

A ligação do INSS será identificada pelo número (11) 2135-0135 na tela do seu telefone. Essa chamada pode ser um divisor de águas para muitos segurados, pois pode significar a antecipação de uma perícia médica e/ou avaliação social.

É importante lembrar que este número é apenas para ligações de saída do INSS – ele não recebe ligações nem possui WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida ou suspeitar de algo, pode ligar gratuitamente para o número 135. Além disso, o número do SMS da Central 135 continua sendo o 28041. Portanto, se você receber uma mensagem deste número, pode ter certeza de que é o INSS entrando em contato.

Fique atento a golpes

Num mundo cada vez mais digital, é essencial estarmos atentos a possíveis golpes. O INSS enfatiza que nunca solicita números de documentos, fotos para comprovar biometria facial, número de conta corrente ou senha bancária durante suas ligações.

O propósito das chamadas é apenas para antecipar atendimentos, reagendar consultas, fornecer informações sobre requerimentos e outros serviços semelhantes. Sendo assim, se você receber uma ligação pedindo informações pessoais ou foto de documento, desconfie. Pode ser um golpe.

Expectativas do governo

Com essa nova iniciativa, o governo espera reduzir significativamente o número de pedidos aguardando análise. A meta é chegar a dezembro com a fila de requerimentos dentro do prazo legal de 45 dias. Um objetivo ambicioso, mas necessário, considerando o atual cenário.

A realidade da fila de espera

Atualmente, a fila de espera para a perícia médica está longe de ser pequena. Há nada menos que 1,1 milhão de pessoas na fila aguardando a perícia médica para a concessão do benefício. Isso inclui 627 mil perícias médicas iniciais, 250 mil avaliações de exames para Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência e 300 mil outras perícias.

O prazo para a concessão do benefício

Segundo o INSS, o prazo máximo para a concessão do benefício através do Atestmed é de 180 dias. Se o benefício for negado, o segurado terá um prazo de 15 dias para realizar um novo requerimento. Para facilitar o processo, toda a documentação necessária pode ser enviada através dos canais remotos de atendimento – Meu INSS (via aplicativo ou página web) e Central de Atendimento 135.

Documentação necessária

A documentação médica ou odontológica que o segurado deve apresentar precisa ser legível e sem rasuras. Ela deve incluir informações como: nome completo do segurado, data de emissão do documento, diagnóstico por extenso ou código da Classificação Internacional de Doenças (CID), assinatura e identificação do profissional emitente, data do início do afastamento ou repouso e o prazo necessário estimado para o repouso. Essas informações são essenciais para a análise do seu pedido de benefício.

*Com informações da Agência Brasil

