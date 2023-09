As mais BELAS e MELHORES atletas da atualidade pelo mundo; veja a lista

Belas e talentosas, as mulheres têm dominado cada vez mais diversas modalidades do esporte ao redor do mundo. Do atletismo ao tênis, do vôlei ao surfe, muitas atletas atualmente chamam atenção não apenas por suas qualidades físicas como por serem as melhores em seu esporte. Confira, logo a seguir, a lista com as 15 mais belas e melhores esportistas da atualidade.

Confira as 15 melhores e mais belas atletas da atualidade. | Foto: Reprodução / Redes sociais

As rainhas da beleza e do esporte

Se você costuma apreciar esportes, inevitavelmente já se deparou com atletas que são, não apenas talentosas, como esbanjam beleza ao serem focalizadas pela câmera de transmissão do evento. Seja no atletismo, futebol, ginástica ou até em corridas automobilísticas, elas dão um verdadeiro show de talento e exuberância.

Confira, logo abaixo, a lista das 15 melhores e mais belas atletas do mundo esportivo atual e tire suas próprias conclusões.

1. Alica Schmidt: Velocista

A velocista alemã Alica Schmidt, conhecida por suas conquistas no atletismo e por sua presença nas redes sociais, já possui um impressionante histórico esportivo. Ela conquistou uma medalha de prata no revezamento 4×400 no Campeonato Europeu sub-20 e uma medalha de bronze na categoria sub-23 do mesmo campeonato. Além disso, Alica tem duas medalhas de ouro em etapas do Campeonato Europeu de atletismo.

2. Elena Delle Donne: Jogadora de basquete

Elena Delle Donne é uma jogadora de basquete excepcional que fez bom uso de sua altura de 196 cm. Em vez de enfrentar desafios devido à sua altura, ela escolheu o basquete e se destacou na WNBA, uma das principais ligas de basquete do mundo. Ela é uma peça fundamental no time do Washington Mystics e já participou de várias finais.

3. Emma Coburn: Atletismo

Emma Coburn é uma corredora de obstáculos americana que se destacou em competições de atletismo. Ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, estabelecendo um novo recorde para a América do Norte. Em 2017, alcançou o ponto mais alto de sua carreira ao conquistar a medalha de ouro em Londres. Além disso, em 2019, ela conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Atletismo.

4. Lindsey Vonn: Esquiadora

Lindsey Vonn é uma esquiadora americana que conquistou títulos notáveis no esqui alpino. Ela ganhou a Copa do Mundo em quatro ocasiões e uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 2010. Embora tenha enfrentado lesões ao longo de sua carreira, sua determinação a levou a alcançar sucesso notável.

5. Blair O’Neal: Golfista e Modelo

Blair O’Neal é uma golfista profissional que também fez sucesso como modelo. Ela iniciou sua carreira como golfista na Universidade do Arizona, onde obteve suas primeiras vitórias, incluindo o “Big Break”. Sua versatilidade a levou a aparecer em capas de revistas prestigiadas, como Sports Illustrated e Maxim.

6. Eugenie Bouchard: Tenista

Eugenie Bouchard é uma tenista canadense que teve uma carreira promissora desde jovem. Ela alcançou a posição entre as vinte melhores do ranking mundial e participou de várias competições de alto nível. No entanto, problemas no ombro a levaram a fazer uma pausa na temporada e passar por uma cirurgia.

7. Ali Krieger: Jogadora de futebol

Ali Krieger é uma jogadora de futebol americana que se destacou desde seus dias universitários na Universidade de Virgínia. Ela jogou em clubes na Alemanha, Suécia e nos Estados Unidos, fazendo parte da equipe Orlando Pride e sendo fundamental para o time.

8. Anastasia Ashley: Surfista e Modelo

Anastasia Ashley é uma surfista americana que começou a surfar aos cinco anos de idade e conquistou diversos títulos em competições de surf. Além disso, ela também é modelo e vive na ilha do Havaí.

9. Shelina Zadorsky: Jogadora de futebol

Shelina Zadorsky é uma jogadora de futebol que representou o Canadá em competições internacionais e jogou em clubes nos Estados Unidos e na Inglaterra.

10. Ronda Rousey: Atleta de artes marciais

Ronda Rousey é uma talentosa judoca que se destacou nas artes marciais mistas (MMA) e no wrestling. Ela foi a primeira mulher a entrar no Ultimate Fighting Championship (UFC) e conquistou diversos títulos, incluindo o SmackDown Women’s Championship.

11. Maria Sharapova: Jogadora de tênis

Maria Sharapova foi uma jogadora de tênis russa que teve uma carreira notável, conquistando todos os quatro títulos de Grand Slam pelo menos uma vez. Ela também ganhou uma medalha de prata olímpica e foi uma das atletas que denunciou o abuso sexual do ex-médico da equipe, Larry Nassar.

12. Hilary Knight: Hóquei no gelo

Hilary Knight é uma jogadora de hóquei no gelo americ

ana que brilhou tanto na liga nacional quanto na internacional. Ela é conhecida por sua habilidade em marcar gols e representou os Estados Unidos em várias Olimpíadas.

13. Aly Raisman: Ginástica artística

Aly Raisman é uma ginasta artística americana que se destacou nos Jogos Olímpicos, conquistando múltiplas medalhas de ouro e prata. Além disso, ela foi uma das vozes proeminentes no movimento #MeToo, denunciando o abuso sexual que ocorreu na equipe de ginástica dos EUA.

14. Laila Ali: Boxeadora

Laila Ali é uma ex-boxeadora americana e filha do lendário Muhammad Ali. Ela fez história no boxe feminino, permanecendo invicta durante sua carreira e conquistando vários títulos mundiais.

15. Serena Williams: Tenista

Serena Williams é uma das tenistas mais renomadas de todos os tempos, com 23 títulos de Grand Slam em sua carreira. Ela é conhecida por sua força, habilidade e determinação no esporte.

Muito além da beleza

Essas atletas representam a excelência em seus respectivos esportes e são inspirações para muitas pessoas em todo o mundo e a beleza física talvez seja apenas a cereja do bolo. Acima de tudo, suas conquistas e dedicação mostram que o esforço e a paixão podem levar ao sucesso no mundo esportivo ao qual as musas mencionadas acima, ocupam atualmente.

