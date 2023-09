Prefeitura paga até R$ 16 MIL em novo edital de concurso público

Se engana quem pensa que apenas concursos na esfera federal pagam bem, muito pelo contrário, a depender da vaga, até mesmo concursos municipais podem conceder o salário dos sonhos para qualquer pessoa. Dito isso, a prefeitura de São Francisco de Paula acaba de lançar um edital onde os salários podem chegar a até R$ 16 mil, é a chance de qualquer pessoa mudar de vida. Confira dicas de estudos e informações sobre o concurso.

Confira o concurso público que pode pagar até R$ 16 mil por mês | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É possível passar no concurso estudando após o edital ser lançado?

Sim, isso é totalmente possível, entretanto, há alguns riscos que estão inerentes à prática citada. Por exemplo, quando alguém está pilotando uma moto, se acelerar muito, pode chegar mais rápido no destino, todavia, as chances de ocorrer algum acidente no meio do trajeto também aumentam.

O mesmo pode ser considerado quando trata-se de concursos públicos, ou seja, estudando mais em menos tempo, pode até dar certo, todavia, as chances de ocorrer problemas no meio do caminho são bem maiores.

Mas na prática, se o edital já saiu, como é o caso do concurso que será citado neste artigo, o que resta fazer é estudar o que precisa no tempo disponível e ir para a prova com a mentalidade que dará tudo certo.

Veja também: CHEGOU A HORA: 250 Aprovados No Concurso Do INSS Serão Nomeados

Dicas de memorização

A depender da disciplina, há conteúdos que são tão abstratos, que a única maneira de dominá-los, é decorando e pronto. Para isso, pode-se usar os famosos “flashcard”, que são literalmente cartões de memória.

Para fazê-los, é bem simples, basta na parte da frente do cartão, o candidato colocar uma pergunta objetiva e no verso do cartão uma resposta objetiva. Com isso, ao ler os cartões posteriormente, o cérebro irá se lembrar do conteúdo.

Por exemplo: na frente do cartão a seguinte pergunta: qual o maior órgão do corpo humano? no verso, a resposta objetiva “a pele”.

Concurso público com salários de até R$ 16 mil

O concurso em questão, visa preencher 63 vagas imediatas e formar um Cadastro Reserva, na prefeitura da cidade de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Lembrando que as vagas são para os níveis fundamental, médio e superior.

A banca responsável pelo concurso é a Fundatec, para se inscrever, é preciso realizar o pagamento de uma taxa, que pode variar entre R$ 80 a R$ 120 a depender do cargo pretendido. A prova está marcada para o dia 03 de dezembro.

Para se inscrever, basta acessar o site da banca e realizar o cadastro, lembrando que as inscrições irão durar até o dia 13 de outubro às 17 horas.

Veja também: Organize Sua Vida Profissional: Monte Um Plano De Carreira Em 7 Passos