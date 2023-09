O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) anunciou a abertura de mais de 8.000 vagas para cursos de capacitação, em regime presencial e online em várias regiões do Brasil, abrangendo áreas profissionais como Alimentos e Bebidas, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Edificações, Energia, Química, Audiovisual, Animação Digital e muito mais. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre os estados onde cada curso estará disponível e como se inscrever.

8 MIL VAGAS em cursos gratuitos para várias idades; confira. | Foto: Freepik

A hora certa de se especializar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está oferecendo mais de 8.000 oportunidades para cursos de capacitação, abrangendo formatos presenciais e online em várias regiões do Brasil.

Senai abre 8 mil vagas para cursos 100% grátis

Existem diversas opções de cursos gratuitos disponíveis, abrangendo áreas como Alimentos e Bebidas, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Edificações, Energia, Química, Audiovisual, Animação Digital e muito mais. A seguir, confira 6 estados que estão com vagas abertas para os cursos gratuitos do Senai.

Leia mais: Mais de MIL VAGAS para bolsa de R$ 2.800 em instituto ligado ao SENAI

Distrito Federal – 900 Vagas Abertas

No Distrito Federal, o Senai-DF está oferecendo 900 vagas para cursos de qualificação profissional no âmbito do Programa SENAI de Gratuidade Regimental. As oportunidades estão disponíveis nos turnos da manhã, tarde e noite, com opções de cursos presenciais e à distância, com 80% da carga horária ministrada online e 20% realizada em encontros presenciais na unidade de ensino selecionada no momento da matrícula.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Senai-DF, escolher o curso desejado, preencher o formulário e anexar uma cópia frente e verso do RG até o dia 11 de dezembro ou enquanto houver vagas disponíveis. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, e os candidatos selecionados serão contatados por e-mail ou telefone para confirmar a matrícula, que será realizada pessoalmente quando a turma atingir o número mínimo de alunos necessário.

Maranhão – 1.615 Vagas em Diversos Cursos

No Maranhão, o Senai-MA oferece 1.615 vagas em diversos cursos, incluindo Metrologia Dimensional, Técnico em Eletromecânica, Operador Munk, Eletricista Residencial, Operador de Empilhadeira, Confeiteiro, Padeiro, Almoxarife e muitos outros. São 1.415 vagas em 55 cursos presenciais nos períodos vespertino e noturno, além de 200 vagas para cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Mato Grosso – Diversidade de Cursos e 1.302 Vagas

No estado de Mato Grosso, o Senai oferece uma variedade de cursos, somando um total de 1.302 vagas. Entre os cursos disponíveis estão Eletricista Industrial, Manutenção de Máquinas Agrícolas, Operador de Empilhadeira, Escavadeira Hidráulica, e cursos técnicos como Eletrotécnica, Formação de Segurança do Trabalho e Eletromecânica. Além disso, há oportunidades de qualificação profissional em áreas como Mestre de Obras, Instalador de Sistemas para Microgeração Fotovoltaica, Operador de Empilhadeira, entre outros.

Paraná – Amplas Possibilidades de Cursos

No estado do Paraná, o Senai-PR oferece cursos de Aperfeiçoamento, Especialização Profissional, Habilitação Técnica de Nível Médio e Qualificação Profissional em diversas áreas, incluindo Alimentos e Bebidas, Automação e Mecatrônica, Construção Civil, Logística, Mecânica, Química, Segurança do Trabalho, e muitas outras. São mais de 4.100 vagas disponíveis, com a maioria delas sendo em cursos presenciais, mas também há 357 vagas em cursos de Educação a Distância (EaD).

Para obter mais informações, você pode acessar o site oficial do Senai-PR.

Rio de Janeiro – Firjan-Senai com Diversos Cursos

A Firjan-Senai, no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para cursos em várias áreas, tais como Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Logística, Metalmecânica, Soldagem, Química, Refrigeração e Climatização, TI (Hardware e Software), e Vestuário.

Para mais informações e para reservar vagas, você pode entrar em contato através do telefone 0800-0231-231 ou acessar o site da instituição.

Sergipe – Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional

O Senai-SE oferece cursos de técnico de nível médio e qualificação profissional em áreas como Petróleo e Gás, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e Eletricista de Redes de Distribuição Elétrica. São um total de 70 vagas, com 40 delas sendo para cursos totalmente presenciais nos turnos vespertino e noturno, e 30 vagas para um curso com até 20% da carga horária ministrada à distância. Isso permite que os alunos assistam às aulas pela internet no momento de sua preferência e completem os outros 80% da carga horária em aulas presenciais.

Investindo no seu futuro

Essas são oportunidades incríveis para adquirir novas habilidades e se destacar no mercado de trabalho. Certifique-se de verificar os prazos de inscrição e os requisitos específicos para cada curso antes de se candidatar. Não perca a chance de investir em seu desenvolvimento profissional com cursos gratuitos de alta qualidade oferecidos pelo Senai em todo o Brasil.

Leia também: Mais de 700 bolsas de estudo para entrar no SENAI; veja como conseguir