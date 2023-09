Malha fina: 1,3 MILHÃO foram pegos pelo leão este ano; e agora?

No último dia 22 a Receita Federal disponibilizou o portal para a consulta do quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda 2023, todavia, uma notícia divulgada acabou não agradando algumas pessoas, já que mais de 1 milhão de pessoas acabaram caindo na malha final e isso pode gerar inúmeros problemas, desde multa até prisão, entenda e veja como é possível saber se você também caiu.

Milhões de brasileiros acabaram caindo na malha fina da Receita, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é a malha fina?

A malha fina basicamente é uma estratégia usada pela Receita Federal para identificar pessoas que estão sonegando impostos, basicamente, elas têm um patrimônio superior ao declarado, mas acaba declarando menos, tudo isso para pagar menos impostos.

Portanto, quando a Receita acaba identificando as inconsistências na declaração, afirma-se que a pessoa caiu na malha fina. Lembrando que nem sempre cair na malha fina significa que o contribuinte está tentando fraudar algo.

Lembrando que atualmente, os principais erros que fazem com que os cidadãos caiam na malha fina, são erros de digitação e a omissão ou não informação de dados dos seus dependentes. Já que a Receita verifica não apenas a renda informada, mas também os valores das deduções junto à empresa que prestou o serviço.

Como saber se o contribuinte caiu na malha fina?

Antes de saber a resposta concreta, alguns sinais podem sinalizar que o contribuinte acabou caindo nela. Como por exemplo, ter chegado ao quinto lote da restituição e não ter recebido o devido repasse. Isso é um possível sinal que o cidadão acabou caindo na malha.

Para ter certeza, é necessário ir até o portal e-CAC e efetuar o login com os dados cadastrados no portal. Após isso, clique em “Meu Imposto de Renda”, que fica ao lado esquerdo da tela.

Por fim, basta acessar a declaração do ano de 2023 ou a que o contribuinte estiver com dúvidas, após isso, ela irá saber se há pendências e caso haja, qual o motivo delas, para que possa efetuar a correção.

Veja também: FIM De Serviço Do Nubank Deixa Muitos SEM CHÃO; Veja O Comunicado

O que fazer após cair na malha fina?

Ao cair na malha fina, o contribuinte ainda tem a opção de corrigir as informações citadas através de uma declaração retificadora e efetuar o pagamento do imposto correto. Isso é no caso que o contribuinte entende que houve erros.

Mas há casos em que o contribuinte possui total certeza que declarou da maneira correta, nessa situação, ele irá precisar agendar um atendimento presencial na Receita e levar os dados para comprovar que não houve equívoco por sua parte e sim por parte da Receita.

Por fim, é importante lembrar que as punições não são apenas em forma de multas, quem não comprovar as informações contidas na declaração, pode sofrer várias sanções, tanto no âmbito penal quanto no administrativo. Já que a sonegação fiscal é crime e quem for condenado, pode ficar até cinco anos na cadeia.

Veja também: 24% Das Dívidas São De LUZ, ÁGUA E TELEFONE; Agora Dá Para Quitar