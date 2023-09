NIS 7, 8, 9 e 0 recebem GRANDE NOTÍCIA do governo para o Bolsa Família

Os pagamentos dos benefícios relacionados ao programa de transferência de renda Bolsa Família deste mês de setembro entraram em sua reta final do calendário vigente. Confira, a seguir, a relação das datas dos repasses do auxílio social, assim como os requisitos para se solicitar o benefício e até mesmo ganhar uma quantia adicional, de acordo com as regras do governo federal.

Semana com bolso cheio

O Bolsa Família, um programa social criado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o propósito de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social e contribuir para a redução da fome e da desigualdade, está na reta final de seus pagamentos.

Para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminados em 7, 8, 9 e 0, esta é uma notícia muito importante. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre quem recebe o auxílio social nesta semana.

Entenda quem recebe o Bolsa Família na última semana deste mês

Os pagamentos desta semana são de particular interesse para aqueles com NIS terminados em 6, já que tiveram a oportunidade de movimentar seus recursos a partir de sábado, antecipadamente, com a opção de fazê-lo até hoje (segunda-feira).

Cronograma de pagamentos Bolsa Família – setembro

Para entender melhor a programação de pagamento, confira as datas a seguir:

NIS terminado em 1: 18 de setembro (depósito efetuado);

NIS terminado em 2: 19 de setembro (já pago);

NIS terminado em 3: 20 de setembro (já pago);

NIS terminado em 4: 21 de setembro (já pago);

NIS terminado em 5: 22 de setembro (já pago);

NIS terminado em 6: 25 de setembro (pago hoje);

NIS terminado em 7: 26 de setembro (pago no sábado – 23/09);

NIS terminado em 8: 27 de setembro (terça-feira);

NIS terminado em 9: 28 de setembro (quarta-feira);

NIS terminado em 0: 29 de setembro (quinta-feira).

Valores adicionais do benefício

Os valores recebidos podem ser movimentados através do Caixa Tem, o aplicativo da Caixa Econômica Federal designado para a distribuição de programas sociais registrados no Cadastro Único. Com pagamentos fixos no valor de R$ 600, há ainda a possibilidade de receber bônus nesta semana, como detalhado abaixo:

Bônus disponíveis para NIS 7, 8, 9 e 0:

R$ 150 para crianças de até seis anos;

R$ 50 destinados a adolescentes com idades entre 7 e 18 anos;

R$ 50 destinados à gestantes e mães em fase de amamentação.

Esses valores adicionais são depositados juntamente com o pagamento regular do Bolsa Família, proporcionando um suporte financeiro extra para aqueles que mais necessitam.

