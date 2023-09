Pessoas que sofrem de diabetes são naturalmente mais vulneráveis ao agravamento de determinados tipos de doenças ou até mesmo simples feridas. Quando se fala em pés de diabéticos, medidas fundamentais incluem a limpeza dos pés, o uso de calçados confortáveis, a verificação diária da pele dos pés e o controle dos níveis de açúcar no sangue. Continue a leitura, a seguir, para entender como os pés podem verdadeiramente emitir um sinal amarelo para que diabéticos cuidem melhor de sua saúde.

Cuidado com seus pés! Sinais de diabetes aparecem neles. | Foto: Reprodução / Pexels

Quando os pés emitem o alerta

No Brasil, o diabetes é uma das principais ameaças quando se trata de amputações. Esse problema de saúde pública afeta inúmeras pessoas e pode resultar em consequências extremamente graves se não for tratado adequadamente.

Por conta disso, pessoas que sofrem de diabetes constantemente precisam tomar cuidados extras em relação ao nível de glicose e características atípicas em determinadas partes do corpo, onde uma leve mudança poderá ser um aparente sinal de que uma alteração na doença pode exigir um cuidado profissional. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre como cuidar melhor dos seus pés, caso seja diabético.

Autoexame essencial para diabéticos

É de fundamental importância que os indivíduos que sofrem de diabetes adotem o hábito de realizar autoexames diários nos pés, a fim de identificar possíveis complicações relacionadas à doença. A prática diária de verificar os pés pode ser determinante na prevenção de danos mais graves.

Além disso, é imprescindível desenvolver uma estratégia sólida para manter os níveis de glicose no sangue sob controle, uma vez que altas concentrações de açúcar podem, ao longo do tempo, causar danos nos nervos, inicialmente manifestados como dor e formigamento, seguidos pela perda de sensibilidade.

Sinais de alerta nos pés

O conceito de “pé diabético,” conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), refere-se a uma condição em que o pé sofre com infecção, úlcera ou até mesmo a destruição de tecido, resultante das alterações nervosas ou vasculares (relativas às artérias) causadas pelo diabetes. A grande questão é: quais são as causas e sintomas desse problema, e como você pode identificar se está em risco?

Esse problema pode surgir tanto no caso do diabetes tipo 1 quanto do tipo 2, afetando igualmente homens e mulheres. Os principais sintomas incluem:

Redução da sensibilidade nos pés;

Sensação de “picadas de alfinetes”;

Dormência;

Queimação;

Pés frios;

Calos, fissuras, feridas e deformidades.

Algumas pessoas ainda relatam dores nos pés ao dormir, o que pode indicar um problema mais sério. Com a redução do fluxo sanguíneo nos pés, uma simples ferida pode não cicatrizar adequadamente, aumentando, assim, o risco de amputação. É importante ressaltar que muitos desses sintomas podem passar despercebidos, tornando essencial manter um acompanhamento regular com o seu médico.

Como prevenir o pé diabético?

Medidas fundamentais incluem a limpeza dos pés, o uso de calçados confortáveis, a verificação diária da pele dos pés e o controle dos níveis de açúcar no sangue. Em caso de ferimentos, é vital buscar tratamento médico imediatamente para evitar complicações mais graves.

Infelizmente, o pé diabético não tem cura, mas o tratamento adequado e as medidas preventivas podem evitar complicações graves. Portanto, seguir todas as orientações médicas é de importância fundamental para o controle eficaz da doença.

