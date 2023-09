Pontuação baixa na Serasa? Nubank decide aprovar com mais facilidade; entenda

O banco digital Nubank anunciou o lançamento de uma opção de cartão de crédito inovadora, que permite aos seus clientes construir seu próprio histórico de crédito, o que permite que, através dessa modalidade oferecida pela fintech, clientes que estejam negativados juntos ao Serasa ou outro serviço de proteção de crédito poderão ter acesso a serviços com condições especiais. Saiba mais detalhes, a seguir.

Nubank lança cartão de crédito especial para clientes que estejam com nome negativado. | Foto: Divulgação

Sua moral renovada

Até pouco tempo atrás, estar inadimplente, ou seja, ter o nome negativado nos registros do Serasa, costumava ser um obstáculo que dificultava consideravelmente o acesso a empréstimos e cartões de crédito.

No entanto, diversas instituições financeiras, incluindo o Nubank, o quarto maior banco do Brasil, estão agora oferecendo soluções de crédito para esse grupo de pessoas. Continue a leitura, logo abaixo, e saibas as vantagens que o “roxinho” oferece para este público, em específico.

Cartão Nubank para negativados

O Nubank anunciou o lançamento de uma opção de cartão de crédito inovadora, que permite aos seus clientes construir seu próprio histórico de crédito. Isso significa que aqueles que estão negativados têm a oportunidade de criar um histórico positivo de crédito, aumentando significativamente suas chances de obter um limite de crédito pré-aprovado.

Como solicitar o cartão?

Para obter o cartão de crédito, mesmo com restrições no histórico de crédito, o cliente precisa reservar uma quantia equivalente ao valor desejado na sua conta do Nubank. No aplicativo, essa opção é apresentada como “Reservar valor como limite”. A quantia reservada permanece na conta do cliente, mas é separada das outras disponíveis para uso.

Para ilustrar melhor o processo, se um usuário desejar ter um limite de R$ 300, ele deverá reservar uma quantia equivalente para utilizar como crédito. A quantia é liberada imediatamente para uso no cartão de crédito. Como resultado, muitos clientes com restrições no nome estão aproveitando essa oportunidade para ter um limite mais substancial disponível.

Como aumentar o limite no Nubank?

Aqueles que desejam solicitar um aumento no limite de crédito do Nubank devem seguir alguns passos simples:

Acesse o aplicativo Nubank em seu celular (disponível para Android e iOS). Clique no ícone no canto superior esquerdo. Selecione “Configurar cartão”. Escolha a opção “Ajustar limite”. Clique em “Evolução de limite”. Selecione “Limite atual”. Para sugerir o valor desejado, clique em “Sugerir limite”. Se já tiver sugerido anteriormente, aparecerá a opção “Alterar sugestão de limite”. Informe quais são seus objetivos ao solicitar o aumento do limite. Digite o valor desejado. Por fim, toque em “Salvar sugestão de limite”.

