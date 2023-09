Bolsa Família: todos que recebem nesta semana; veja a lista

O programa Bolsa Família continua desempenhando um papel fundamental no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando alívio financeiro e contribuindo para a redução da desigualdade no país. Ao longo da última semana de pagamentos de setembro, está previsto o repasse de auxílio social a um total de 20 milhões de beneficiários. Continue a leitura, a seguir, e saiba quem irá receber.

| Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De olho no calendário

O programa Bolsa Família está prestes a concluir mais um ciclo de pagamentos neste mês de setembro. Ao longo deste período, está previsto o repasse de auxílio a um total de 20 milhões de beneficiários.

Com o valor padrão de R$ 600, as famílias que fazem parte do programa têm a oportunidade de utilizar esse recurso como uma ferramenta no combate à fome e à desigualdade social. A expectativa de muitos inscritos é de que o pagamento seja realizado ainda esta semana. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba quem recebe nesta reta final do mês.

Repasses da última semana de setembro do Bolsa Família

Tendo início exatamente nesta segunda-feira (15), o programa de transferência de renda deve realizar o pagamento ao beneficiário que possua final de NIS em 6 (Número de Identificação Social). No decorrer de toda a semana, outros beneficiários com seus respectivos NIS também estão confirmados para receber o valor, como nos casos dos de NIS 7 (terça-feira); de NIS 8 (quarta-feira); com NIS 9 (quinta-feira), e na sexta-feira (29), os de NIS 0.

Sendo assim, o calendário de repasses até o final de setembro segue a seguinte ordem descrita, logo abaixo:

NIS final 1: 18 de setembro (já efetuado).

NIS final 2: 19 de setembro (já efetuado).

NIS final 3: 20 de setembro (já efetuado).

NIS final 4: 21 de setembro (já efetuado).

NIS final 5: 22 de setembro (já efetuado).

NIS final 6: 25 de setembro (pago hoje).

NIS final 7: 26 de setembro.

NIS final 8: 27 de setembro.

NIS final 9: 28 de setembro.

NIS final 0: 29 de setembro.

Valores adicionais do Bolsa Família

Além do pagamento fixo de R$ 600, os beneficiários podem receber bônus adicionais do programa, como R$ 150 para crianças de até seis anos, R$ 50 para adolescentes entre 7 e 18 anos, e R$ 50 para gestantes e lactantes. No próximo mês, também será possível receber o auxílio gás no valor de R$ 110.

Calendário de pagamentos para outubro

NIS final 1: 18 de outubro.

NIS final 2: 19 de outubro.

NIS final 3: 20 de outubro.

NIS final 4: 23 de outubro.

NIS final 5: 24 de outubro.

NIS final 6: 25 de outubro.

NIS final 7: 26 de outubro.

NIS final 8: 27 de outubro.

NIS final 9: 30 de outubro.

NIS final 0: 31 de outubro.

