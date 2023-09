Cerca de um ano e meio após aderir ao Open Finance, uma iniciativa desenvolvida pelo Banco Central (BC) para compartilhar informações entre diferentes contas dos clientes, o Nubank se deparou com mais de 7,8 milhões de clientes da fintech optando pela modalidade no período de janeiro a maio deste ano, totalizando 12 milhões de consentimentos e resultando em milhões em economia para os correntistas. Continue a leitura, a seguir, e entenda como funciona a ferramenta.

Nubank: economia de 4 milhões foi resultado destas ferramentas. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ferramentas que economizam

O Nubank economizou R$ 4 milhões em juros para seus clientes, graças a uma ferramenta disponível aos titulares de conta digital.

Entenda como os clientes economizaram tanto

O Open Finance permitiu que os bancos acessassem informações detalhadas sobre seus clientes, o que, por sua vez, possibilitou a oferta de produtos e serviços personalizados. Uma das ferramentas disponíveis no Nubank é o “alerta de cheque especial”, que notifica os clientes quando suas contas estão prestes a ficar no negativo e sugere transferências de saldo para evitar taxas de juros.

Economia de R$ 4 milhões em menos de 6 meses

Isso resultou em uma economia impressionante de mais de R$ 4 milhões em juros nos últimos 150 dias. Além disso, os usuários também receberam recomendações sobre como alocar seu dinheiro de forma mais rentável, especialmente quando tinham fundos parados em contas de baixa rentabilidade.

Adesão ao Open Finance

O Nubank resolveu aderir ao Open Finance, cerca de um ano e meio após o lançamento da iniciativa. Na época, a adesão não era obrigatória, como era para as grandes instituições financeiras classificadas como S1 e S2 pelo BC. No entanto, o Nubank obteve uma alta taxa de conversão como transmissor de dados no sistema do Banco Central, atingindo 65%. A instituição tem se esforçado para oferecer uma experiência financeira fluida aos clientes, os colocando no controle de suas finanças.

Além disso, de acordo com dados do BC, o Nubank se tornou a quarta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes, ultrapassando o Banco do Brasil (BB), refletindo assim, sua capacidade de atrair e atender eficientemente às necessidades dos usuários.

Uma parceria de sucesso

Graças ao Open Finance, o Nubank conseguiu ajudar seus clientes a economizarem milhões em juros, oferecendo ferramentas e recomendações personalizadas para uma gestão financeira mais eficiente. Sua adesão bem-sucedida a essa iniciativa também solidificou sua posição como uma das principais instituições financeiras do país.

