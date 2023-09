O jogador do Manchester United e da Seleção Brasileira de futebol, Antony , atualmente enfrenta processos na justiça brasileira e inglesa, por conta de acusações de agressão física contra mulheres. No entanto, para piorar a situação do atleta, fotos íntimas de Antony foram vazadas nas redes sociais, recentemente, no que poderia ser chamado de “nudes da vingança”. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais sobre o caso.

Fotos íntimas de JOGADOR DA SELEÇÃO vazam em meio a escândalo. | Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Uma novela interminável

O jogador de futebol Antony, atualmente atuando pelo Manchester United, está enfrentando mais um episódio complicado em sua vida pessoal. Recentemente, uma imagem íntima sua foi vazada nas redes sociais, gerando um verdadeiro escândalo.

A equipe jurídica do jogador já está agindo para identificar o responsável pelo vazamento e tomar medidas legais para proteger a sua imagem pública. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o caso envolvendo o atleta.

Nudes da vingança

Em um comunicado oficial, a equipe de Antony confirmou que a foto em questão é realmente do jogador e foi enviada por ele a uma das mulheres que o acusaram de agressão física. Eles destacaram que a divulgação de fotos íntimas é crime e viola a privacidade de qualquer pessoa, seja homem ou mulher. A defesa de Antony está estudando as medidas jurídicas necessárias para responsabilizar aqueles que tentaram prejudicar sua reputação.

Entenda o caso Antony

O caso de Antony já havia ganhado destaque anteriormente devido às acusações de agressão feitas por Gabriela Cavallin, ex-namorada do jogador. Ele enfrenta processos tanto no Brasil quanto na Inglaterra, e as possíveis penas podem chegar a cerca de 20 anos de prisão. Na Inglaterra, as acusações incluem agressão, cárcere privado e lesão corporal grave, com uma pena de aproximadamente dez anos. No Brasil, as acusações são de violência doméstica, ameaça e stalking, também com uma pena de cerca de dez anos.

Outras mulheres acusam jogador de agressão

Além das acusações de Gabriela Cavallin, outras duas mulheres também acusaram Antony de agressão. Esses incidentes teriam ocorrido em São Paulo, em maio de 2022, e em Manchester, na Inglaterra, em outubro do mesmo ano. Agora, cabe ao Ministério Público de ambos os países decidir quais acusações serão formalizadas.

No Brasil, se as autoridades estiverem convencidas, o MP apresentará a denúncia a um juiz. Na Inglaterra, o caso será submetido a um júri popular, que decidirá se haverá um julgamento. Antony continua negando todas as acusações feitas contra ele.

