Nesta última sexta-feira, 22, o Inmet anunciou as altas temperaturas no Brasil. Na qual mais de 11 estados seriam atingidos. Entretanto — outros estados terão a sorte oposta. Uma onda de frio deve atingir boa parte dos estados brasileiros — aliviando o calor intenso em algumas regiões do Brasil. Saiba quais são esses regiões e o que se esperar para os próximos dias no país.

Ué! Frio deve aparecer em partes do Brasil; confira | Foto de Alex Padurariu na Unsplash

Onda de frio alivia ‘calorão’

Nesta última semana os brasileiros estão enfrentando altas taxas de temperatura. Em algumas localidades do Brasil — a temperatura chegou a 43 graus Celsius. Acarretando em grandes consequências para os brasileiros.

O efeito estufa e emissão de gases na atmosfera — está acarretando nos altos índices de temperatura. O que acaba sendo algo prejudicial para todos. Entretanto — regiões como Sudeste, Sul e Centro-Oeste, hão de bater temperaturas menores nos próximos dias.

De acordo com dados divulgados, na Zona Norte de São Paulo — a região atingiu temperaturas próximas dos 40 graus. E pelo que os especialistas afirmam — até domingo haverão temperaturas recordes para as localidades.

Tudo isso já era de conhecimento de todos — entretanto, em algumas localidades do Brasil o que irá acontecer é algo contrário. Isto é — haverá a redução significativa dessas temperaturas em razão de uma onda fria.

Afinal, em quais localidades haverá redução nas temperaturas?

Portanto — os moradores da região Sul do país podem comemorar! Tudo aponta que nas próximas horas os estados gaúchos irão ter chuvas com altas taxas — superando os 100 milímetros. Nos demais estados brasileiros — também devem haver chuvas nos próximos dias, mas com menos intensidade.

Uma massa de ar fria deve passar pelo país nos próximos dias até terça-feira. O que irá promover um grande alívio nas temperaturas em alguns estados. Em sua grande maioria nas regiões próximas ao Sul.

Além disso — os moradores da zona leste de São Paulo, incluindo a capital e o estado do Rio de Janeiro — poderão gozar das temperaturas reduzidas nos próximos dias.

O ponto negativo é que essa onda de frio irá durar muito pouco tempo. Há de terminar nesta próxima quinta-feira, 28. Logo após isso — as ondas de calor continuarão em alta intensidade nos demais estados e regiões do Brasil.

Portanto — os especialistas afirmam que essa onda de calor irá durar no mínimo por mais sete dias. O alerta da Inmet promete os alertas até a próxima terça-feira, mas tudo indica que será prolongado novamente.

