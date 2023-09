Paixão pelo ESPORTE? Banco Inter tem BENEFÍCIO para estes torcedores

Patrocinador do Athletico há mais de um ano, o Banco Inter anunciou, em suas redes sociais, na última quinta-feira (21) a ampliação dessa parceria com o Furacão, oferecendo benefícios imperdíveis aos torcedores da equipe de futebol paranaense. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda o que aguarda os apaixonados pelo time rubro-negro.

Patrocinador do Athletico há mais de um ano, o Banco Inter anunciou, em suas redes sociais, na última quinta-feira (21) a ampliação dessa parceria com o Furacão, oferecendo benefícios imperdíveis aos torcedores do time de futebol paranaense. | Foto: Reprodução

Parceria de benefício

O Banco Inter traz uma emocionante novidade para os apaixonados torcedores de um dos maiores clubes do Brasil: a sua parceria com o Club Athletico Paranaense. Essa colaboração foi anunciada recentemente, e agora os fãs do time têm acesso a condições especiais através de sua conta digital no banco.

O anúncio oficial da parceria entre o Inter e o Athletico Paranaense ocorreu na última quinta-feira (21), por meio das redes sociais. Como parte desse acordo, a marca do Banco Inter agora terá um lugar de destaque na camisa do Furação, como patrocinador master. Saiba, logo abaixo, mais detalhes dessa emocionante parceria.

Leia mais: Guia para sacar o dinheiro que CONTINUA esquecido nos bancos

Exclusividade para os torcedores do Athletico

Os mais apaixonados torcedores do Athletico Paranaense, conhecido popularmente por Furacão, agora podem desfrutar de uma conta digital personalizada, que não só isenta de tarifas, mas também permite solicitar um cartão personalizado nas cores do clube.

Este cartão oferece todos os benefícios da bandeira Mastercard. Além disso, o aplicativo do Banco Inter, disponível para Android e iOS, oferece promoções exclusivas para os fãs do rubro-negro. O cartão Inter oferece funcionalidades de débito e crédito sem custos anuais, além de acumular pontos que podem ser utilizados. Ele também serve como um cartão exclusivo com vantagens para os Sócios Furacão, incluindo acesso ao estádio do clube.

Expansão da parceria entre o banco e o clube

A partir de agora, a marca do banco estará presente de forma destacada no uniforme da equipe. A estreia dessa nova parceria acontecerá durante a partida do time contra o Internacional, em Curitiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O banco comemorou muito a nova fase dessa parceria por meio de suas redes sociais. Confira, logo abaixo.

É oficial: chegamos pra ficar na camisa rubro-negra que só se veste por amor! 🔴⚫️



Temos muito orgulho em anunciar o patrocínio da camisa, onde estaremos ao lado do @AthleticoPR nas batalhas, vibrando e torcendo pelo Furacão. 🌪 pic.twitter.com/UQ93dW43n7 — Inter, mais que um banco (@interbr) September 21, 2023

Vale lembrar que o Inter já é o banco oficial do Athletico há um ano. Além dessa parceria, o banco também estabeleceu acordos com o Orlando City SC, que compete na Major League Soccer (a liga de futebol masculino dos EUA), e com o Orlando Pride, da National Women’s Soccer League (a liga de futebol feminino dos EUA).

Leia também: Nubank sai na frente e deixa bancos tradicionais COMENDO POEIRA! Novo serviço anunciado