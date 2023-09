Por que o BB terá que pagar mais de 1 MILHÃO por morte de gerente?

Esposa de gerente de banco assassinado há três anos havia entrado com um processo contra o Banco do Brasil (BB) exigindo uma indenização de aproximadamente R$ 2 milhões para a família de funcionário. Apesar das alegações da estatal em tentar se isentar da responsabilidade, a decisão não cabe mais recursos e a mulher do gerente que perdeu a vida durante tentativa de assalto receberá mais de R$ 1 milhão como compensação financeira. Entenda mais sobre o caso, logo abaixo.

Entenda a indenização milionária que o Banco do Brasil terá que pagar por morte de gerente. | Foto: Reprodução / Internet

Indenização milionária

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) ratificou a sentença proferida por instâncias inferiores, impondo ao Banco do Brasil o pagamento de uma milionária indenização. A compensação financeira a qual a estatal foi condenada a pagar tem como objetivo principal indenizar a família de um gerente que perdeu a vida em decorrência de um assalto. Continue a leitura, logo abaixo e entenda o que aconteceu.

A morte do funcionário do BB

Em 2020, criminosos mantiveram o gerente do Banco do Brasil e seus familiares como reféns em sua própria residência. Parte dos criminosos permaneceu com os filhos e a esposa, enquanto outro suspeito conduziu o funcionário até a agência bancária, para efetuar mais roubos. As autoridades policiais cercaram a agência e no momento da tentativa de fuga, o criminoso efetuou um disparo fatal contra o gerente e entrou em intensa troca de tiros com a polícia, sendo morto ainda no local, após ser atingido por alguns disparos.

O processo judicial

No ano seguinte, a esposa do gerente assassinado iniciou um processo judicial contra a instituição bancária, exigindo o pagamento de uma indenização no valor de R$ 2 milhões. Ela alegou que o banco era responsável pela tragédia que vitimou o seu marido. Contudo, o Banco do Brasil sustentou que não possuía responsabilidade no caso, argumentando que o crime ocorreu fora do horário de expediente da agência e, portanto, não teria meios de prever tal situação.

A decisão dos juízes

A decisão dos juízes no caso foi pautada pela compreensão de que a função de gerente de banco é considerada um cargo de alto risco, principalmente em questões relacionadas a delitos patrimoniais que envolvem violência. Dessa maneira, o Banco do Brasil foi considerado objetivamente responsável pelos atos criminosos.

Por conta disso, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou de forma unânime a condenação da instituição bancária e determinou que a família do gerente deve receber uma indenização no valor total de R$ 1,2 milhão. O banco não possui mais chances de recorrer da decisão judicial, garantindo, assim, que a família receba sua compensação financeira.

