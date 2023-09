Em uma promoção que surgiu após parceria entre a Caixa e uma determinada bandeira de cartão, surge a oportunidade de clientes obterem até 10% de desconto e frete grátis na compra do botijão de gás. No entanto, essa imperdível chance estará disponível somente até o dia 29 de setembro. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda como adquirir o seu.

Gás mais barato e com entrega grátis para quem tem este cartão Caixa. | Foto: Reprodução

Botijão mais barato

Com o sobe e desce dos preços do botijão de gás em diferentes regiões do Brasil, a oportunidade de adquirir este item com desconto atrai a atenção dos consumidores.

Ficou curioso? Continue a leitura, logo abaixo, e saiba como conseguir comprar seu gás com um valor bem mais acessível e com entrega 100% gratuita.

Parceria de sucesso

Uma dessas oportunidades recentes surge por meio de uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a bandeira Elo, que oferece descontos e frete grátis na compra do produto. Esta promoção permite aos clientes obterem até 10% de desconto e frete grátis, mas é importante notar que ela estará disponível somente até o dia 29 de setembro.

Leia mais: Use seu CPF para consultar o valor do próximo vale gás

Como aproveitar o desconto na compra do botijão de gás?

Para usufruir do desconto ao comprar um botijão de gás com o cartão virtual de débito Caixa Elo, o cliente deve, em primeiro lugar, garantir que possua essa versão em sua conta bancária. Para obtê-lo, é possível emitir o ticket virtual por meio dos aplicativos Caixa e Caixa Tem, ambos disponíveis na Google Play Store e na App Store, ou através do Internet Banking.

Após a emissão, o interessado deve acessar o site do Appgas. Lá, basta fornecer o endereço de entrega ou utilizar a localização atual, selecionar o produto e a revendedora desejada, fornecer alguns dados pessoais e validar um código. Por fim, o cliente pode utilizar o cartão virtual como forma de pagamento.

Auxílio Gás em setembro?

A promoção da Caixa veio em ótima hora para todos os consumidores, incluindo os beneficiários do Auxílio Gás, uma vez que o banco não realizará a liberação deste benefício no mês de setembro. A liberação do Auxílio Gás ocorre de forma bimestral, e o valor a ser concedido varia de acordo com os dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Podem receber o Auxílio Gás os lares com renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, que corresponde a R$ 660 em 2023, e que estejam cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico). A próxima liberação deste benefício está programada para o mês de outubro. Para obter informações detalhadas sobre o cronograma de pagamentos, é possível consultar o site oficial do programa.

Leia também: Chegou a hora destes brasileiros receberem o Vale Gás