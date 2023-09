Faça APENAS isto e garanta os adicionais para turbinar o Bolsa Família

O programa de transferência de renda Bolsa Família passou por uma reformulação no início de março, trazendo novas regras, além de atualização nos valores de repasse para as famílias contempladas pelo auxílio social do governo federal. Dentre as atualizações foram implementados valores adicionais a quem cumprir novos requisitos. Saiba quais são, logo abaixo.

Dentre as atualizações do Bolsa Família, foram implementados valores adicionais a quem cumprir novos requisitos. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício turbinado

O Programa Bolsa Família passou por uma reformulação no início de março, resultando em novas diretrizes e atualização de valores de pagamento.

Essas mudanças buscam alcançar uma distribuição mais equilibrada e justa dos benefícios, contribuindo para a tão almejada “justiça social”. Continue a leitura, a seguir, e entenda quais alterações estão em vigor e como você pode conseguir os adicionais para o seu auxílio social.

Bolsa Família com bônus

Como parte dessas alterações mencionadas acima, alguns valores adicionais passaram a ser disponibilizados para grupos específicos, como crianças na primeira infância, gestantes e adolescentes. Os pagamentos adicionais são agora integrados ao valor padrão de R$ 600, calculados com base nos dados do Cadastro Único (CadÚnico).

Para garantir que as famílias recebam todos os valores extras a que têm direito, é essencial que mantenham seus cadastros atualizados. Sendo assim, é obrigatório atualizar as informações no CadÚnico pelo menos uma vez a cada dois anos. Além disso, qualquer alteração nos dados de contato, endereço ou composição familiar, como nascimento de uma criança, casamento ou adoção, requer atualização imediata no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Cronograma de pagamentos para setembro

Os benefícios do Bolsa Família serão depositados pela Caixa Econômica Federal nos últimos 10 dias úteis do mês de setembro, seguindo a organização de acordo com o último dígito do NIS, que representa o Número de Identificação Social do responsável familiar.

Veja abaixo as datas de pagamento correspondentes:

A partir de 18 de setembro: beneficiários com NIS final 1 receberão seus depósitos. Ressalta-se que os valores já foram disponibilizados a partir de sábado, 16 de setembro.

19 de setembro: pagamento para beneficiários de NIS final 2.

20 de setembro: pagamento para beneficiários de NIS final 3.

21 de setembro: pagamento para beneficiários de NIS final 4.

22 de setembro: beneficiários com NIS final 5.

A partir de 25 de setembro: beneficiários com NIS final 6 terão seus repasses realizados. Esses valores começaram a ser liberados desde sábado, 23 de setembro.

26 de setembro: beneficiários com NIS final 7.

27 de setembro: beneficiários com NIS final 8.

28 de setembro: beneficiários com NIS final 9.

29 de setembro: pagamento para beneficiários de NIS final 0.

É essencial manter o cadastro atualizado e estar bem informado dessas datas para assegurar que as famílias obtenham seus benefícios conforme o direito estabelecido pelo Programa Bolsa Família.

