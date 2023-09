Escolha uma: qualquer destas moedas, podem render MUITO dinheiro

Moedas valiosas – Você sabia que uma simples moeda pode ter um valor muito além do que está estampado em sua face? Estamos falando das moedas comemorativas, verdadeiras peças de arte e história que têm despertado o entusiasmo de colecionadores e até se tornado febre nas redes sociais. Entenda por que essas moedas são tão especiais e como você mesmo pode lucrar com esse hobby fascinante.

Os colecionadores de moedas valorizam cada peça única em suas coleções. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Você tem alguma dessas moedas?

No Brasil, mais de 1 milhão de moedas comemorativas estão em circulação, de acordo com dados do Banco Central, totalizando um valor estimado de R$ 3,7 milhões. Mas o que realmente faz dessas moedas um tesouro para os colecionadores é o seu significado intrínseco e sua escassez relativa. Emitidas para celebrar eventos marcantes, como datas nacionais importantes, feitos culturais ou personalidades históricas, essas moedas possuem desenhos únicos que as diferenciam das cédulas convencionais e as tornam particularmente atraentes para os aficionados por numismática.

A relevância dessas moedas é dupla. Por um lado, elas servem como uma espécie de cápsula do tempo, capturando a essência de um período ou de um feito notável. Por outro, sua produção limitada e design diferenciado as tornam itens de colecionador por excelência. Devido a essa singularidade, as moedas comemorativas podem alcançar valores de mercado significativamente mais altos do que seu valor nominal.

E essa paixão pela numismática não se restringe a um nicho de entusiastas. Plataformas de mídia social como o TikTok viram um aumento no número de conteúdos relacionados a esse hobby, onde colecionadores compartilham suas peças mais raras e dicas sobre como identificar moedas com potencial valor de revenda. Essa tendência só evidencia o quanto as novas gerações também estão sendo capturadas pelo fascínio que envolve o ato de colecionar moedas.

Para aqueles interessados em adentrar esse universo ou até para quem quer apenas saber se já cruzou com uma dessas relíquias em sua carteira, vale a pena estar atento a temas recorrentes em moedas comemorativas. Entre os homenageados mais frequentes estão grandes nomes da história e da cultura brasileira, como Ayrton Senna, Carlos Drummond de Andrade, Ary Barroso e Juscelino Kubitschek. Estas, por serem mais escassas, são particularmente valorizadas pelos colecionadores.

Itens muito procurados

Mas não apenas figuras históricas ganham destaque nessas edições especiais. O esporte também é um tema bastante presente. São célebres as moedas emitidas para comemorar as conquistas futebolísticas do Brasil em Copas do Mundo, como as de 1994 e 2002, ou eventos como os Jogos Pan-Americanos de 2007 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Para os Jogos Olímpicos, por exemplo, foram cunhadas 36 diferentes tipos de moedas, celebrando desde modalidades esportivas a pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

Vale mencionar a existência de uma moeda que ganhou o apelido de “perna de pau”, a qual retrata atletas paraolímpicos com próteses. Esta é especialmente disputada por colecionadores. E não só a raridade do tema, mas até mesmo erros de cunhagem podem tornar essas moedas ainda mais exclusivas e, por consequência, mais valiosas.

Portanto, se você nunca prestou atenção nessas pequenas peças de metal que passam pela sua mão, talvez seja a hora de olhar duas vezes. Você pode estar segurando não apenas uma moeda, mas um pedaço de história que, além de seu valor cultural, pode também render um bom dinheiro.

