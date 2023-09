Estes posts podem ajudar a arrumar um emprego pelo LinkedIn

LinkedIn turbinado – Você se empenhou por horas na elaboração de um post para o LinkedIn, seguiu todas as melhores práticas da rede, mas ainda assim não conseguiu o engajamento esperado? O segredo para transformar uma publicação tímida em um sucesso de audiência pode estar no poder do storytelling. Esta técnica de narrativa pode ser a chave para captar a atenção do seu público e ganhar destaque em uma plataforma que, segundo dados, oferece as melhores taxas de engajamento em audiência orgânica.

Recentemente, um estudo do próprio LinkedIn revelou que 77% dos usuários da plataforma acreditam que ela proporciona os melhores resultados de engajamento por audiência orgânica quando comparada com outras redes sociais. Isso significa que, na era do conteúdo, não basta apenas ter uma frase de impacto, uma foto de alta qualidade ou usar as hashtags da moda. O conteúdo que realmente toca o público vai além e traz uma mensagem ou lição que ressoa de forma mais profunda e pessoal.

Mas como dar vida a essa narrativa eficaz? Um dos principais aspectos para criar um conteúdo mais envolvente é estabelecer um narrador confiável. Afinal, as pessoas desejam se conectar com indivíduos autênticos, não com marcas impessoais. Rachel Hickey, diretora de marketing da agência norte-americana de marketing digital Pulp Functions, enfatiza a importância de ser genuíno. “Ser autêntico e pé no chão permite que o público entenda sua mensagem e crie uma identificação com você”, afirma ela.

Esse efeito de identificação pode ser intensificado ao compartilhar experiências pessoais de aprendizado ou desafios profissionais. Não por acaso, uma das publicações mais engajadas relatou a experiência de ser demitido, alcançando até o momento 14,2 mil reações e 452 compartilhamentos. Esse nível de engajamento foi ainda mais ampliado com um “call to action” bem posicionado no final do post, incentivando os leitores a compartilharem suas próprias experiências e opiniões.

Uma chamada para ação clara e direta pode funcionar como um convite para a interação, oferecendo ao público um caminho sobre como reagir e discutir o conteúdo apresentado. Contudo, essa é apenas uma parte da equação para o sucesso no engajamento. A outra parte é manter a conversa viva. Abandonar um post após a publicação, sem interagir com quem comenta ou reage, pode ser uma estratégia contraproducente. O engajamento é uma via de mão dupla: se o público reservou um tempo para interagir com o seu conteúdo, você deve reciprocidade. Manter as notificações ativas pode ajudar a acompanhar e responder a todas as interações, estimulando ainda mais o diálogo.

Portanto, o storytelling emerge como uma estratégia poderosa para captar a atenção e o engajamento do público no LinkedIn. Contar uma boa história, ser autêntico, incentivar a interação e manter o diálogo são etapas fundamentais para quem busca não apenas publicar, mas também fazer a diferença e estabelecer uma presença marcante na rede. E no cenário atual, onde a luta pela atenção é feroz, são essas conexões genuínas que podem elevar o seu perfil profissional ao próximo nível.

