Alerta GERAL para FIM do prazo da prova de vida do INSS; fique por dentro

Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Prazo chegando ao fim

Os aposentados e pensionistas do estado do Espírito Santo que recebem benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem ficar atentos a um comunicado urgente emitido pelo órgão previdenciário.

Este aviso se destina a aproximadamente cinco mil servidores aposentados e pensionistas da região capixaba, e diz respeito ao prazo para a realização da prova de vida, que encerra em 30 de setembro. Continue a leitura, logo abaixo, para saber mais detalhes sobre a nota oficial divulgada.

Comunicado visa evitar suspensão de benefícios

Esta medida obrigatória visa garantir a segurança e a continuidade dos pagamentos dos benefícios concedidos pelo INSS. Portanto, é fundamental que todos compreendam as implicações de não cumprir este requisito, uma vez que a não realização da prova de vida dentro do prazo estabelecido pode resultar na suspensão da pensão.

Prazo para prova de vida

Conforme informações do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), todos os aposentados e pensionistas que completaram mais de um ano de vida entre maio e agosto deste ano devem realizar a prova de vida.

Ignorar esta exigência pode levar à suspensão dos benefícios. Para realizar a prova de vida, os beneficiários têm a opção de acessar o site do IPAJM (clique aqui para acessar o link oficial) e seguir as instruções fornecidas. Outra forma é a possibilidade de efetuar o recadastramento pessoalmente em uma das agências do Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo), sendo necessário apresentar um documento oficial com foto e o CPF. Este processo é eficiente e desprovido de grande burocracia.

Para que serve a Prova de vida?

A prova de vida tem um propósito fundamental: prevenir fraudes e garantir que apenas os beneficiários legítimos continuem a receber os recursos públicos. Além disso, possibilita a atualização dos dados cadastrais e mantém o canal de comunicação entre os beneficiários e o IPAJM.

Vale lembrar que o recadastramento é estritamente pessoal e não pode ser realizado por terceiros; somente o titular do benefício está autorizado a fazê-lo. O IPAJM também enfatiza que a prova de vida deve ser realizada anualmente, durante o mês de aniversário do beneficiário.

Consulta de pendências

Para verificar se seu nome consta na lista de aposentados que precisam realizar a prova de vida, basta acessar este link oficial. Se você for um pensionista em pendência, a lista correspondente está disponível aqui. É essencial que todos os beneficiários do INSS no Espírito Santo atendam a esta obrigação dentro do prazo estabelecido para evitar a suspensão de seus benefícios. Fique atento e cumpra com esta responsabilidade previdenciária importante para garantir o fluxo contínuo de seus recursos.

