Robô parecido com humano já é realidade e pode trabalhar

Robô humanoide – No horizonte da revolução tecnológica, uma nova estrela ascende e promete mudar o nosso cotidiano laboral de maneiras nunca antes imaginadas. Seu nome é Apollo, um robô humanoide desenvolvido pela startup norte-americana Apptronik. Ele pode ser seu próximo colega de trabalho, e sua habilidade de executar tarefas autonomamente vai muito além de qualquer ficção científica que você já viu.

Apollo, o robô, está prestes a ser seu colega de trabalho. Imagem de マクフライ 腰抜け por Pixabay

Este robô promete mudar a sociedade

O Apollo 1 foi apresentado ao mundo em 23 de agosto deste ano, um marco significativo na jornada da robótica. Projetado pela Apptronik, sediada em Austin, Texas, Estados Unidos, o robô foi colocado à prova em um ambiente fabril, onde mostrou capacidade de atuar de forma autônoma, descarregando caixas em esteiras transportadoras. Embora ainda não seja capaz de executar tarefas mais complexas, como lavar pratos ou trabalhar em plataformas de petróleo, ele mostra grande potencial para uma gama de atividades futuras.

Segundo Jeff Cárdenas, CEO da Apptronik, a visão por trás de Apollo vai além de criar robôs hiperespecializados para um propósito singular. Em entrevista à CNN, Cárdenas expressou seu desejo de que o robô seja algo similar ao “iPhone dos robôs”, capaz de realizar múltiplas tarefas após simples atualizações de software. Esse desejo reflete a filosofia da startup de criar máquinas versáteis que possam substituir humanos em atividades monótonas, arriscadas ou laboriosas.

O design de Apollo não foi menos cuidadoso do que sua funcionalidade. Em colaboração com o estúdio criativo Argodesign, também de Austin, o robô foi projetado para parecer acessível e até mesmo amigável, em vez de uma figura ameaçadora como as que costumam ser retratadas em filmes de ficção científica. A questão estética do robô é tal que sua altura é comparável à de um ser humano médio, medindo 1,7 metros e pesando 72,6 quilos.

Mas Apollo não foi criado apenas para ser bonito; ele também foi projetado para ser eficiente. Sua bateria tem uma capacidade de quatro horas de autonomia e pode ser facilmente substituída, permitindo uma carga de trabalho diária de até 22 horas. Ele é capaz de levantar caixas de até 25 quilos, tornando-o uma adição valiosa a qualquer cadeia de suprimentos.

Eles vão tomar nossos empregos?

O receio de que robôs humanoides possam tomar os empregos dos seres humanos é algo que tem sido amplamente debatido. Em relação a isso, um relatório recente da Goldman Sachs Research apontou que esses robôs poderiam preencher até 4% do déficit de mão de obra industrial nos Estados Unidos até 2030 e 2% da demanda global por cuidadores de idosos até 2035. A própria Apptronik está planejando expandir a frota de Apollos. Atualmente, com apenas dois modelos em laboratório, a empresa pretende construir mais quatro unidades alfa antes de passar para as unidades beta.

O custo de cada unidade de Apollo ainda não foi divulgado, mas especula-se que o valor de lançamento deva ser em torno de US$50 mil, o que equivale a cerca de R$250 mil. Então, enquanto a ideia de robôs humanoides trabalhando ao nosso lado ainda possa parecer algo retirado de um livro de ficção científica, a realidade é que a revolução já começou. E o Apollo, com suas habilidades e seu design inovador, está aqui para nos mostrar que o futuro da robótica é agora. Você está pronto para recebê-lo em seu local de trabalho?

