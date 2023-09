Use ISTO no lugar do seu currículo para se dar bem

Substitua o currículo – Em tempos de transformação digital, o tradicional currículo de papel está se tornando uma relíquia do passado. Agora, é a sua presença online, mais especificamente o seu perfil no LinkedIn, que serve como o novo cartão de visitas para os profissionais. Mas a verdadeira estrela desse universo digital é a seção “Sobre” do LinkedIn, que oferece muito mais do que uma mera lista de empregos e habilidades. É um espaço para contar sua história de uma forma autêntica e envolvente.

O currículo tradicional está evoluindo na era da mídia social. Foto: divulgação

Currículo virtual

O LinkedIn, que está no mercado há cerca de duas décadas, evoluiu de uma mera plataforma de procura de emprego para um centro completo de gestão de carreira. Nos dias de hoje, antes mesmo de o recrutador colocar as mãos em seu currículo, ele já explorou sua presença online, navegando pelo seu perfil no LinkedIn e formando suas primeiras impressões. Por isso, cada vez mais, profissionais estão investindo tempo e esforço para aprimorar seus perfis na rede social.

Uma das razões para investir no perfil do LinkedIn é que a plataforma tornou-se uma verdadeira extensão do ambiente de trabalho no mundo digital. A tela do seu smartphone funciona como um escritório virtual e os perfis online se tornam as primeiras impressões que você causa em possíveis empregadores ou parceiros. O que você quer que eles saibam sobre você? Como você resumiria sua carreira e objetivos como se estivesse em um discurso de elevador? É na seção “Sobre” que você pode fazer tudo isso de maneira dinâmica e pessoal.

Além de ser um espaço para mostrar suas qualificações e experiência, a seção “Sobre” também serve como uma ferramenta vital para a marca pessoal. Este espaço permite que você vá além dos fatos frios de um currículo e pinte um retrato mais completo e atraente de quem você é como profissional e indivíduo. Pense em como você quer ser percebido e como pode contar uma história que reflita sua autenticidade, paixões e talentos únicos.

É aqui que o “Sobre” supera os currículos tradicionais. Os negócios, no final das contas, são feitos por pessoas e com pessoas. Enquanto um currículo oferece apenas uma lista de cargos e tarefas, a seção “Sobre” permite que você crie uma narrativa envolvente, cheia de emoção e personalidade. Afinal, qual você prefere: ler um rolo de créditos ao final de um filme ou assistir à trama emocionante?

O que escrever em ‘Sobre’?

Mas para tornar seu “Sobre” realmente eficaz, é necessário investir em alguns elementos-chave. Primeiro, certifique-se de iniciar com frases impactantes que incentivem o leitor a querer saber mais sobre você. Além disso, misture informações profissionais com um toque pessoal para mostrar sua humanidade, e não hesite em exibir prêmios ou conquistas relevantes. E claro, assim como você evolui na sua carreira, seu “Sobre” também deve passar por atualizações e melhorias frequentes.

Por fim, não subestime o poder do feedback. Colegas, mentores e amigos podem oferecer insights valiosos que ajudarão você a refinar sua apresentação online. A evolução da seção “Sobre” deve acompanhar o ritmo das mudanças na sua vida profissional e nos seus objetivos de carreira. Assim, você não apenas mantém seu perfil atualizado, como também garante que ele continua sendo um reflexo preciso e envolvente de quem você é no mundo profissional.

