Precisa de crédito baixo como MEI? A Caixa tem novidades

Saiba mais informações sobre a volta da modalidade de linha de crédito da Caixa. | Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Recentemente, uma excelente notícia surgiu para os empreendedores brasileiros. A Caixa Econômica Federal anunciou a retomada do Microcrédito Caixa Repasse, uma linha de crédito especialmente direcionada para entidades operadoras.

Essa decisão integra a nova estratégia de Microcrédito Produtivo Orientado, que foi desenvolvida em colaboração com a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (Abcred). Continue a leitura, logo abaixo, para entender, em detalhes, como funciona a modalidade e como solicitar o crédito.

Entenda a nova linha de crédito da Caixa

Essa linha de crédito visa disponibilizar até R$ 300 milhões em recursos ao longo de 2023. A Caixa será responsável por conceder empréstimos às empresas de crédito associadas à Abcred, que, por sua vez, direcionarão esses fundos para os empreendedores.

Segundo Rita Serrano, presidente da Caixa, a importância de regionalizar a distribuição do crédito merece destaque, já que o microcrédito não deve ser apenas uma operação financeira, mas sim uma política pública. A presidente também afirmou que é essencial haver um acompanhamento eficaz para gerar resultados positivos, tornando essa abordagem orientada fundamental para o sucesso do programa.

Quem poderá contratar o Caixa Repasse?

O funcionamento do Caixa Repasse se destina às entidades autorizadas a operar no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Essas entidades poderão contratar recursos com um prazo de financiamento de 48 meses, pagando parcelas fixas e taxas de juros a partir de 0,69% ao mês. Além disso, a Taxa de Abertura de Crédito (TAC) será de 1% sobre o valor do contrato.

Incentivando o empreendedorismo

Em um passo adicional para impulsionar o empreendedorismo, a Caixa e a Abcred assinaram um acordo de cooperação técnica. De acordo com essa parceria, o banco colaborará com as entidades que oferecem microcrédito orientado, atuando como uma fonte de recursos. Isso significa que os produtos e serviços da Caixa estarão disponíveis não apenas para as instituições de microfinanças, mas também para os tomadores finais de microcrédito.

Rita Serrano enfatizou que essa nova estratégia oferece uma excelente oportunidade para os empreendedores utilizarem os recursos na reconstrução de seus negócios nas áreas afetadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também destacou que a injeção de capital certamente contribuirá para a recuperação dessas regiões atingidas pela tragédia.

