Boa notícia — a Caixa Econômica Federal irá disponibilizar aos seus clientes pagamentos de no mínimo R$ 100 mil. Trata-se de uma iniciativa que irá beneficiar cerca de 160 mil pessoas. Esses recursos começarão a serem direcionados ainda neste semestre do ano. Por mais uma vez, a Caixa Econômica Federal abriu a sua linha especial de Microcrédito, que irá direcionar cerca de R$ 300 milhões até o fim do ano.

GRANDE NOTÍCIA para quem tem conta na Caixa acaba de sair | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa libera recursos para os seus clientes

Os valore serão direcionados aos empreendedores brasileiros. Trata-se de uma linha de crédito com juros bem abaixo do mercado. Estima-se que 160 mil empreendedores serão alcançados com essa condição.

Até o fim do ano a Caixa irá enviar mais de R$ 300 milhões para o programa. Os juros serão a partir de 0,69% ao mês. Lembrando que em diferente modo ao programa anterior, haverão algumas divergências.

Dependendo da viabilidade do projeto, os juros serão menores ou maiores. Que poderão ser pagos em até 48 parcelas, com a primeira somente após 01 semestre após a contratação do empréstimo. Os juros possuem taxas limitadas a 4% ao mês.

Portanto, é uma excelente iniciativa do órgão a fim de auxiliar os empreendedores brasileiros. Os recursos são direcionados aos órgãos de crédito que estão presentes na Abcred (Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Micro finanças).

Logo, os recursos serão direcionados para a instituição e posteriormente os empreendedores deverão entrar em contato com os órgãos parceiros a fim de realizarem a contratação.

Mudança drástica é anunciada

Anteriormente — o MPO estava concedendo crédito para os empreendedores de maneira muito mais facilitada. A fim de auxiliar no fluxo de caixa ou capital de giro.

Entretanto, os níveis de inadimplência foram bem altos — resultando em um grande prejuízo para os órgãos responsáveis. Haja vista que mais de 70% dos contratantes não realizaram o pagamento.

Por esse motivo — os interessados precisarão passar por uma análise de crédito e do projeto. A fim de que seja verificada a viabilidade do projeto e com base nisso os valores serão estipulados.

Como descreve a presidente da Caixa, Rita Serrano — os valores serão destinados para os empreendedores a fim de regionalizar o crédito. Bem como acerca da importância de acompanhar cada “empréstimo” diretamente. O intuito da Caixa é proporcionar melhores condições de crédito para os empreendedores brasileiros, a fim de aquecer ainda mais o mercado interno e aumentar o PIB do país.

Ademais, basta aguardar as demais informações que devem ser publicadas nas redes oficiais da Caixa Econômica Federal. Os recursos são liberados somente pela Caixa e não é necessário pagamentos externos para liberação dos valores. Todo cuidado é pouco.

