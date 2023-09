Google emite comunicado URGENTE para os próximos meses

Privacidade no Google – Se você é um usuário do Google Chrome, pode ser que uma nova funcionalidade esteja te observando mais de perto do que você imagina. A gigante da tecnologia Google anunciou recentemente que o novo Privacy Sandbox será implementado para todos os usuários nos próximos meses. Especialistas em tecnologia, incluindo aqueles do portal TheConversation.com, apontam que essa atualização representa uma mudança significativa em como os seus dados serão coletados para fins publicitários. Mas o que exatamente essa mudança implica e por que ela está gerando controvérsias?

O Google Chrome lançou silenciosamente o Privacy Sandbox para seus usuários. Foto: divulgação

Google Privacy Sandbox

O Privacy Sandbox não é um projeto novo, ele vem sendo desenvolvido desde 2019 e sua finalidade é alterar a forma como o Chrome coleta e usa dados dos usuários. Tradicionalmente, os navegadores utilizam cookies de terceiros para rastrear informações sobre as atividades online do usuário. Os cookies de terceiros são pequenos arquivos colocados no dispositivo do usuário por um website que não é aquele que o usuário está visitando no momento. Eles são criados, por exemplo, quando o usuário visita um site que contém imagens ou anúncios de outras páginas.

A nova funcionalidade do Chrome vai um pouco além e pretende eliminar a necessidade de cookies de terceiros. Ao invés de depender desses arquivos, o navegador passará a usar algo chamado “Tópicos de Publicidade”. Esses tópicos são, basicamente, resumos de alto nível do comportamento de navegação do usuário. São dados rastreados localmente, ou seja, diretamente do histórico de navegação do usuário, e que as empresas poderão acessar mediante solicitação para veicular anúncios mais específicos.

O Privacy Sandbox inclui também outros recursos, como o Protected Audience, voltado para o “remarketing”, e o Attribution Reporting, que coleta dados sobre os cliques em anúncios. Ambos os recursos ampliam as capacidades de coleta de dados e segmentação de anúncios, o que intensifica o debate sobre privacidade online.

Mudança controversa

Essa mudança tem gerado controvérsia e algumas pessoas já estão questionando o quão “privado” é esse novo sandbox. O cenário torna-se ainda mais complexo quando se leva em conta que o Chrome não é o único a deixar os usuários de tecnologia um tanto nervosos em relação à privacidade. Recentemente, o Snapchat também causou inquietação entre seus usuários devido a falhas no recurso My AI. Dados de pesquisa do site NoDepositDaily.com revelaram que as buscas online pelo termo “excluir Snapchat” aumentaram em impressionantes 1.019% globalmente no mês de agosto. Esse aumento drástico foi atribuído ao desconforto dos usuários depois que o chatbot My AI do Snapchat apresentou um mau funcionamento em 15 de agosto.

O Privacy Sandbox do Chrome e o recente problema com o Snapchat servem como lembretes contundentes de que a questão da privacidade online está longe de ser resolvida. A medida que a tecnologia continua a avançar, a tensão entre conveniência e privacidade parece aumentar. Portanto, fica o alerta: se você é um usuário do Chrome, é bom ficar de olho nas configurações de privacidade e entender bem como suas informações estão sendo utilizadas.

