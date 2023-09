Streaming GRÁTIS e sem anúncio oferece 30.000 FILMES

Streaming gratuito – Em meio ao crescente debate sobre o compartilhamento de senhas e com as principais plataformas de streaming considerando estratégias para coibir essa prática, eis que surge uma alternativa fora dos holofotes, mas cheia de potencial. O Kanopy, um serviço de streaming especializado em cinema independente e internacional, oferece mais de 30 mil títulos, de “Donnie Darko” a “Parasita”, completamente grátis e, acredite, sem anúncios. Interessado? Então, continue lendo para descobrir como entrar nesse universo cinematográfico diferenciado.

Já conhece esta opção de streaming?

A grande vantagem do Kanopy, além de sua gratuidade, é a qualidade do seu catálogo. A plataforma foca em filmes que receberam aclamação da crítica, mas vai além e também oferece uma gama de programas infantis e livros de histórias digitais, perfeitos para as rotinas de hora de dormir das crianças. O serviço se destaca ainda mais por não incluir anúncios em sua programação, garantindo uma experiência de visualização ininterrupta. Para ter acesso a todo esse conteúdo, basta ser portador de um cartão de biblioteca ou estar vinculado a uma universidade como estudante ou professor.

Mas como é possível oferecer tantos benefícios sem nenhum custo para o usuário? O segredo do Kanopy está em suas parcerias estratégicas com bibliotecas públicas e instituições de ensino superior. São essas entidades que absorvem os custos associados à manutenção da plataforma, permitindo que o conteúdo seja disponibilizado gratuitamente e sem interrupções publicitárias para os usuários.

A flexibilidade de acesso é outro ponto forte. Você pode assistir ao conteúdo do Kanopy em uma variedade de dispositivos, desde Apple TVs, Roku e Chromecast até AndroidTV, Amazon Fire e televisores da marca Samsung. No entanto, vale mencionar que o serviço tem um mecanismo de controle para a quantidade de conteúdo assistido. Cada usuário recebe um determinado número de créditos de visualização por mês, que são descontados à medida que você consome o conteúdo. Caso você seja membro de múltiplas bibliotecas, o número de créditos pode aumentar.

Apesar desse sistema de créditos, a plataforma oferece algumas flexibilidades. O espectador tem um período de 48 a 72 horas para assistir ao conteúdo selecionado antes que o crédito expire. Além disso, há filmes que não consomem créditos e a seção destinada ao público infantil, chamada Kanopy Kids, é de acesso ilimitado.

Está disponível para mim?

Para verificar a disponibilidade do serviço em sua localidade, é possível fazer uma consulta no site oficial do Kanopy, inserindo o nome de sua biblioteca pública ou universidade. Se a instituição à qual você está vinculado ainda não oferece o serviço, o próprio site disponibiliza um formulário para solicitar a inclusão.

Por isso, o Kanopy emerge como uma alternativa atrativa em um mercado saturado de opções pagas e repletas de anúncios. A plataforma reúne uma curadoria cuidadosa de filmes e programas, cobrindo desde produções cult a obras-primas contemporâneas, e oferece um refúgio para aqueles que buscam algo além do mainstream, tudo isso sem pesar no bolso.

