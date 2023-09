Valor de 900,00 fica disponível para saque na conta de MILHÕES de brasileiros

Ferramenta indispensável na vida de muitos brasileiros, beneficiários de programas sociais do governo federal, o aplicativo Caixa Tem tornando os pagamentos dos repasses mais convenientes e ágeis, além de contribuir para a redução das filas nas agências bancárias. Nos próximos dias, um seleto grupo de pessoas irá receber diretamente em sua conta do app um valor aproximado de R$ 900 reais. Saiba, logo abaixo, se você está entre os contemplados.

O Caixa Tem é um aplicativo para smartphones indispensável nos dias de hoje, especialmente para aqueles que recebem algum tipo de assistência econômica do governo federal, como no caso dos repasses do programa Bolsa Família.

O objetivo principal do app é otimizar o processo de pagamento e saque, ao mesmo tempo em que reduz a necessidade de enfrentar filas nas agências bancárias durante os dias de recebimento. Continue a leitura, logo abaixo, para entender quem pode ter e como abrir um conta no Caixa Tem.

Como abrir uma conta no Caixa Tem?

O processo para abrir uma conta no Caixa Tem é fácil e muito rápido. Para beneficiários do Bolsa Família ou do auxílio-gás, a conta é automaticamente gerada em nome do beneficiário. Tudo o que você precisa fazer é baixar o aplicativo Caixa Tem em seu celular, seja com sistema Android ou iOS, e criar um login. O primeiro acesso pode ser feito através de várias opções, como número do CPF, e-mail, celular e senha numérica.

No caso dos trabalhadores que recebem o seguro-desemprego, a abertura de uma conta no Caixa Tem só é necessária se eles não forem clientes da Caixa ou não escolherem outro banco para receber seus benefícios. A melhor parte é que não há taxas associadas à movimentação ou manutenção da conta.

R$ 900 ainda neste mês

Na próxima semana, os beneficiários que utilizam o Caixa Tem para receber seus pagamentos do Bolsa Família terão novos recursos disponíveis em suas contas. O pagamento do Bolsa Família de setembro já está agendado, beneficiando mais de 21 milhões de famílias que poderão sacar os valores de suas contas.

Entenda os valores adicionais do benefício

O valor do benefício varia de acordo com o tamanho da família e outros critérios. Veja como funciona, logo abaixo:

R$ 600 para todas as famílias;

R$ 150 por criança de 0 a 6 anos;

R$ 50 por dependente de 7 a 18 anos;

R$ 50 por gestante;

R$ 50 por bebê de 7 meses ou mais.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família são programados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para setembro, o calendário está organizado da seguinte maneira:

