Beneficiários do Bolsa Família podem comemorar VITÓRIA com esta novidade

O Bolsa Família está se tornando um dos principais programas sociais de todo o Brasil, cuidando não apenas do presente dos beneficiários, mas também, do futuro de todos eles. Garantindo uma renda mínima de pelo menos R$ 600, além de incentivar o acesso à saúde e à educação por parte de todos os beneficiários. E para o mês de setembro, mais uma grande novidade acaba de chegar para todos os beneficiários do programa e surpreendeu a todos.

Quais os pilares do Bolsa Família?

O programa em questão, possui alguns pilares que na maioria das vezes, estão implícitos, mas ao analisar as regras de entrada e permanência, dá para verificá-los com bastante clareza. E como citado, o foco não é apenas no presente, mas também no futuro dos usuários.

Por isso, é obrigatório que a caderneta de vacinação dos beneficiários, sobretudo das crianças, estejam sempre atualizadas, caso contrário, o beneficiário pode ser retirado da folha de pagamentos. Então, isso incentiva bastante que as mães procurem auxílio médico para os filhos.

E também, acerca da presença escolar, os alunos devem ter uma frequência satisfatória para que continuem recebendo o benefício todos os meses. Basicamente, os pilares saúde e educação são bem priorizados pelo governo.

Grande novidade é anunciada pelo governo

No último mês, isto é, em agosto, mais de 21 milhões de beneficiários receberam os repasses do Bolsa Família. A média de pagamentos ficou em R$ 684,17, segundo fontes do Governo Federal. Para que isso fosse possível, mais de R$ 14 bilhões foram utilizados.

E por conta disso, a tendência é que a média deste mês de setembro seja igual ou superior. Embora o pagamento mínimo que é praticado pelo Governo seja de apenas R$ 600, nem todos recebem o valor citado.

A maioria dos beneficiários, recebem pelo menos 1 adicional extra, o que torna o repasse mensal superior ao valor atual.

Quais os adicionais estão sendo pagos?

Atualmente, vários são os adicionais que estão sendo repassados para os beneficiários do Bolsa Família. Mas um dos mais importantes, é a obrigatoriedade de cada pessoa receber pelo menos R$ 142.

Além disso, crianças com idade entre 0 e 6 anos, possuem direito a R$ 150, lembrando que por família, há o limite de duas crianças recebendo o valor. E crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos, podem receber R$ 50 extras, o valor também é pago para gestantes e lactantes.

Por fim, há o vale gás, mas nem todos recebem o benefício bimestral, lembrando que o benefício paga o valor integral de um botijão de gás para as famílias. A tendência é que no próximo ano, novas vagas sejam abertas para o programa.

