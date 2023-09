PREÇO ZERO! Dá para trocar a geladeira velha por uma nova mais econômica

Muitas pessoas sofrem todos os meses com o alto valor na conta de energia, um dos fatores que colaboram para os valores elevados, podem estar ligados aos eletrodomésticos presentes na residência do cliente. Por conta disso, um programa da Enel Brasil disponibiliza a troca gratuita da geladeira antiga por uma nova e mais econômica, além de dar lâmpadas LED para as pessoas, entenda como funciona.

O programa visa a eficiência energética

O programa pretende ajudar ainda mais os brasileiros, proporcionando um desconto na conta de energia por intermédio da troca de alguns itens que acabam gerando um consumo maior dentro da residência.

Ao todo, mais de 8 mil geladeiras foram distribuídas pela Enel em mais de 40 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Ao passo que mais de 568 lâmpadas LED também foram repassadas para eles.

Lembrando que as trocas efetuadas neste primeiro semestre, representou um aumento considerável em relação ao mesmo período do ano passado, a saber, de 132%. Lembrando que todas as geladeiras têm selo Procel e consomem até 70% menos energia.

Possibilidade de obter descontos na conta de energia

Outra vantagem que a Enel oferece aos seus clientes, são descontos na conta de energia ao receber dos seus clientes materiais recicláveis, como metal, plástico, papel e vidro. A ação faz parte de um projeto chamado Ecoenel.

Somente neste ano, nos seis primeiros meses, a empresa já conseguiu arrecadar quase 4 mil toneladas de resíduos através do programa. De acordo com ela, o número evitou a emissão de 11 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera.

Sem contar que a economia gerada foi de 15 mil MWh de energia, segundo a empresa, é energia suficiente para abastecer quase 8 mil famílias por 12 meses. Caso o cliente tenha interesse em realizar a troca, ele precisa ficar atento às redes sociais da empresa, pois sempre, eles avisam por esses canais.

Dicas para economizar energia

Uma das principais maneiras de economizar energia, é ter o controle de sua casa e só deixar ligado os eletrodomésticos que de fato são utilizados no período em questão. Também é uma boa ideia colocar sensores de presença nos cômodos, para que as lâmpadas não fiquem ligadas o tempo todo.

Caso tenha algum eletrônico antigo, troque, pois geralmente eles gastam mais energia que os itens mais novos. Como geladeiras, televisões e etc.

E dicas simples do dia a dia também podem ajudar, como desligar o ferro de passar no momento das últimas roupas, para isso, é preciso deixar as roupas mais leves para o final. Desse modo, bastante energia será economizada, principalmente pensando no longo prazo.

