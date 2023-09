Atenção! Se estiver de estômago vazio, não coma estes alimentos

Com a correria do cotidiano, às vezes fica difícil escolher bem qual alimento ingerir ao acordar, todavia, esse momento é um dos mais importantes, pois a depender do que a pessoa comer, o dia dela pode ser ruim ou não. Portanto, a quebra do jejum precisa ser um momento bem pensado, pois se feita da maneira errada, pode causar problemas de digestão além de danos na saúde no longo prazo, entenda.

O que não comer pela manhã?

Pela manhã, o ideal é comer alimentos que trazem saciedade ao organismo, além disso, é preciso evitar consumir açúcar, sobretudo, com o estômago vazio. Já que ao ingerir o alimento sem estar acompanhado de algum outro alimento, o corpo terá dificuldades para produzir insulina.

Então, com a dificuldade para secretar ela, os níveis de glicose no sangue ficarão altos por um determinado tempo e isso é bastante perigoso, tanto pensando no presente quanto no futuro.

Portanto, no lugar de alimentos doces, priorize ingerir fibras e proteínas, pois como citado, elas irão permitir que o organismo fique “cheio” por um maior tempo. Caso coma apenas doce, pode comer bastante, mas em poucas horas já estará com fome.

Quais os problemas essas atitudes podem causar?

O principal problema ao ingerir açúcar e alimentos doces pela manhã, é o ganho de peso. Se fosse apenas ganhar peso, não seria nada tão ruim, olhando para o sentido da saúde. Contudo, sempre ele vem acompanhado de outras patologias.

Como a diabetes, que também pode ficar ainda mais grave ao ingerir açúcar com o estômago vazio e também a hipertensão. Na área da saúde, há até uma “brincadeira” ao falar que um dos duetos mais conhecidos que existem é a diabetes e a hipertensão, pois quase sempre, estão juntas.

E todos esses problemas podem ser mudados caso o usuário faça a ingestão dos alimentos corretos. Na maioria dos casos, apenas mudando a alimentação e praticando alguns minutos de exercícios físicos, já é possível perder peso.

Dificuldade na digestão

Por fim, há ainda mais um problema causado pela ingestão de doces pela manhã, isto é, no momento de realizar a digestão, haverá algumas dificuldades. Já que o pH do estômago pode ficar desregulado devido ao alimento consumido.

Isso, no decorrer do dia, pode causar dores no trato digestivo, azia, refluxo e inchaços em várias partes do corpo.

Portanto, caso queira consumir alimentos doces, pode consumir, mas de preferência, em momentos variados durante o dia e não pela manhã. Priorize consumi-los apenas após refeições repletas de nutrientes.

