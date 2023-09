Aumento CONFIRMADO! 25% a mais no INSS para quem fizer isso

No Brasil, o INSS é a autarquia responsável por realizar o repasse de vários benefícios, como as aposentadorias e também alguns de caráter assistencial. Embora milhares de pessoas recebam os valores todos os meses, nem todos sabem que é possível que o benefício aumente em até 25%, ou seja, quem recebe R$ 2.000 pode ganhar R$ 500 extra em cada repasse, entenda como.

INSS anuncia como é possível obter um aumento no benefício, confira | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Para quem o aumento é disponibilizado?

O aumento em questão, é para todos os segurados do INSS que cumprem as regras previstas pela autarquia para ter direito ao acréscimo. Lembrando que o valor serve não para que o benefício seja maior, mas para que o segurado tenha uma qualidade de vida agradável.

Já que o repasse em questão, é feito apenas para aquelas pessoas que possuem alguma doença ou condição física que impede que elas realizem atividades simples do cotidiano, como comer, se vestir ou tomar um banho.

Por conta disso, faz-se necessário que terceiros realizem esse cuidado, então, o INSS disponibiliza o acréscimo para que seja possível “financiar” uma parte do pagamento de quem irá prestar a assistência necessária.

Todos os benefícios do INSS dão direito ao adicional?

Nem todos, apenas aqueles que estão dentro das regras estabelecidas pela autarquia, ou seja, os aposentados por invalidez que conseguirem comprovar que de fato necessitam de auxílio em seu cotidiano.

Infelizmente, o adicional não contempla outras aposentadorias, como a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Além disso, há uma lista com as doenças e condições permitidas.

Caso o segurado tenha alguma doença ou condição que não esteja na lista, é possível que ele entre com uma ação para também ter direito ao valor.

Veja também: Comprar Produtos No Atacado É Mais Vantajoso Mesmo?

Passo a passo para fazer a solicitação do adicional

Para solicitar o adicional basta que o segurado entre no site ou aplicativo oficial do INSS, o download pode ser realizado pela loja de aplicativos de cada aparelho celular, na barra de pesquisa, digite Meu INSS e instale.

Após logar no aplicativo, vá até a seção “Agendamentos/Requerimentos” e após isso clique em “Novo quererimento”, pesquise por “acréscimo” e escolha “solicitação de acréscimo de 25%”.

Após preencher as informações solicitadas, o acompanhamento também será feito pelo próprio aplicativo. Uma perícia médica será agendada para que seja comprovada a necessidade da ajuda de terceiros de fato.

Lembrando que caso o segurado não esteja com condições de realizar os procedimentos sozinho, é possível que ele peça para um procurador realizar para ele. No site do INSS, há um modelo padrão de procuração que deve ser usado em todas as etapas.

Veja também: Guia Para Quem Busca Empréstimo E É Cliente Nubank