Este é o suco que reduz a pressão arterial e evita o AVC; confira

Segundo um estudo que foi feito por pesquisadores canadenses, mais especificamente da Universidade de Toronto, o hábito de beber sucos naturais sem açúcar ajuda, e muito a reduzir a pressão arterial e, também, o risco do tão temido acidente vascular cerebral, o famoso AVC.

Este estudo foi divulgado no dia 15 de agosto deste ano (2023) na renomada revista Plos One, e trouxe à luz informações realmente inovadoras a respeito destes casos tão específicos. É revelado, por exemplo, que, embora existam inúmeros fatores que são vistos como os causadores dos problemas de saúde em questão, algumas práticas bem específicas podem de fato auxiliar na prevenção de seu surgimento.

A pressão arterial alta, especificamente, é um problema de saúde real, que atinge de forma direta os vasos sanguíneos da pessoa, atuando diretamente também no cérebro e no coração, podendo até mesmo levar à falência renal em alguns casos vistos como extremos.

Porém, segundo a pesquisa já citada, o consumo dos sucos naturais, totalmente sem açúcar, pode ajudar e prevenir o surgimento desta condição.

É possível entender mais detalhes sobre esse assunto tão importante por meio dos próximos tópicos.

A pressão arterial alta é um enorme problema para a saúde | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mais detalhes sobre esse estudo que aborda a pressão arterial

Os resultados mostraram que consumir suco natural diariamente, de forma moderada e sem nenhuma adição de açúcar, foi um hábito que impactou de forma significativa a pressão arterial das pessoas que aceitaram participar do experimento.

Em particular, pode-se dizer que um consumo que fica entre 50 ml e 150 ml resultou na redução média de nada menos que 3,7 mmHg, no que diz respeito à pressão arterial chamada de sistólica.

Outro cenário, porém, mostrou que as pessoas que tinham o costume de beber líquidos açucarados, a exemplo dos refrigerantes, mostraram, na verdade, um aumento de 6,9 mmHg, em média, nesta mesma pressão. E isso, por sua vez, indica que o consumo de bebidas desse tipo pode realmente gerar resultados negativos, quando se trata do desenvolvimento dessa condição.

Para chegar a resultados que fossem conclusivos, os pesquisadores revisaram nada menos que 93 estudos que já haviam sido conduzidos por pesquisadores de outras instituições.

E, de forma surpreendente, constatou-se também que o ato de simplesmente consumir a fruta inteira também proporcionou benefícios à saúde dos participantes.

O que os estudos dizem sobre consumir os sucos naturais

Os realizadores do estudo especulam que os benefícios do suco de frutas tem relação direta com os biocompostos e com os nutrientes presentes em cada fruta.

Seu autor principal, o John Sievenpiper, enfatiza que, com base nas evidências que se encontram disponíveis, é possível dizer que os sucos 100% naturais, feitos com frutas e ingeridos com moderação, podem reduzir a pressão arterial de forma significativa.

Estas conclusões mostram que incorporar esses sucos em uma dieta equilibrada pode ser nada menos que uma ótima estratégia, capaz de manter a saúde do coração em dia.

Porém, é preciso lembrar que esta descoberta, por si só, não elimina a necessidade de obter orientação médica, e muito menos significa que o uso de remédios controlados pode ser substituído.

