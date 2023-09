A verdade que ninguém te contou sobre os adesivos que estão nas frutas do mercado

Há ir em grandes supermercados e passear pelo setor de frutas, é comum se deparar com uma grande variedade delas disponíveis e mesmo que o cliente não seja tão curioso, já deve ter se perguntado para que serve os adesivos que estão de maneira religiosa em todas as frutas e legumes. Há quem acredite que eles servem apenas para informar os preços dos itens, mas sua função vai bem além disso, entenda.

Confira o real significado do uso de adesivos em frutas e legumes | Imagem de lumix2004 por Pixabay

Várias informações estão contidas no adesivo

Os adesivos citados, possuem um nome técnico, a saber “PLU”, que significa Pesquisa de Preços por Unidade. Lembrando que não trata-se apenas de uma sequência numérica, os códigos fazem parte de uma federação internacional que dita os padrões dos produtos frescos.

Lembrando que antes do produto ser registrado com o seu código PLU, é necessário que ele passe por um processo bastante rígido de aprovação, para que a qualidade do produto seja certificada até o cliente final.

Além disso, proporciona uma maior economia para o cliente. Pois não apresenta o risco do cliente comprar lebre por coelho, já que cada fruta terá sua própria identificação. O que auxilia além do cliente, todos os funcionários do setor.

Funcionários novatos são ajudados pelo selo

A ajuda acontece por conta que em cada fruta, há um código que determina o seu “nome”, por exemplo, bananas, há vários tipos, então, um funcionário novato, caso ele fosse realizar a separação apenas usando o critério visual, ele poderia acabar se confundindo.

Todavia, caso ele fizesse isso se baseando na numeração, não haveria como errar. Já que a banana nanica, por exemplo, teria um código e a banana prata, outro código totalmente diferente.

Então, o código ajuda a todos. Os funcionários que trabalham na organização, os clientes, embaladores e o supermercado como um todo.

Também diferencia produtos orgânicos dos demais

Outro diferencial é a possibilidade de diferenciar os produtos que são orgânicos dos que não são. Para isso, há uma peculiaridade no próprio código que fica em cada fruta. Por exemplo, caso o código tenha 5 dígitos e o primeiro seja um 9, significa que o produto é orgânico.

Contudo, caso tenha apenas 4 dígitos, significa que ele foi fabricado da maneira convencional. E isso é bastante interessante, já que há pessoas que utilizam apenas os produtos fabricados de maneira orgânica.

Lembrando que o uso de alimentos orgânicos é de suma importância para todo o meio ambiente, já que além deles serem mais saudáveis, ainda proporciona uma maior proteção aos solos e rios da região, pois não terão contatos com produtos químicos, desse modo, a terra ficará fértil por mais tempo.

