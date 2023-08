Quer um cartão de crédito NOVO? Santander está com ótima oportunidade

O cartão de crédito é um desejo de todos, como diz o ditado “é uma mão na roda”. O cartão de crédito ajuda quando a pessoa precisa comprar algo, mas não tem o dinheiro naquele determinado momento. Hoje em dia existem vários modelos com promoções atrativas, além disso a Decolar está oferecendo oportunidade para acumular até 40 mil pontos ao ter o cartão do programa Passaporte Decolar.

O banco emissor do cartão está oferecendo uma oferta especial e totalmente atrativa, o Santander já compartilhou a isenção da taxa de anuidade por 2 anos, caso o seu objetivo principal seja acumular milhas para viagens, essa é a oportunidade. Acompanhe a leitura e veja como aproveitar essa campanha do banco.

Cartão de crédito do banco Santander Decolar Visa

O cartão de crédito Santander Decolar Visa dá a possibilidade de o titular do cartão acumular até 40 mil pontos bônus no Passaporte Decolar, é isso mesmo que você leu! Essa promoção tem validade até o dia 17 de setembro deste ano e engloba 3 versões do cartão:

Cartão Gold

Cartão Platinum

Cartão Infinite

Vale destacar que essa maior bonificação – de até 40 mil pontos – será oferecida para a versão Infinite do cartão, que é 1.000 em créditos utilizáveis no site da Decolar, no entanto essas versões oferecem também pontuações bônus na adesão ou isenção de anuidade por 24 meses (2 anos).

Lembrando que além dessas vantagens citadas acima, os cartões Santander Decolar vão proporcionar outros benefícios, que é a possibilidade de acumular 4 pontos por dólar, pois eles não expiram, e tem parcelamentos em até 21 vezes sem juros em pacotes e também em aluguéis na Decolar, com acesso a salas VIP em aeroportos.

Campanha do Banco Santander

Para você conseguir aproveitar todas as vantagens, o primeiro passo é fazer a solicitação do cartão de crédito Santander Decolar Visa e depois é necessário escolher a variante que melhor se adequa para você.

Para Infinite, basta acessar o site: https://www.santander.com.br/cartoes/lead/cc-decolar-gold.

Para o Platinum acesse: https://www.santander.com.br/cartoes/lead/cc-decolar-platinum.

Para o Gold acesse: https://www.santander.com.br/cartoes/lead/cc-decolar-gold.

É preciso informar o CPF no site e clicar em “continuar” para dar seguimento ao procedimento de solicitação do cartão.

