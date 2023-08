Não deixe para última hora! Passo a passo para emitir a carteira digital

A comodidade ganha um novo aliado com a introdução da Carteira de Identidade Nacional, ou CIN, uma novidade especialmente vantajosa para os moradores do Rio de Janeiro. Aqueles que já realizaram a solicitação dessa identificação agora têm a possibilidade de acessar sua versão digital diretamente por meio de smartphones. Descubra, a seguir, o procedimento para adquirir a sua carteira de identidade digital, e acaba de vez com a preocupação de perder seu RG físico.

Já tirou sua carteira digital?

A busca por praticidade encontra um aliado na nova Carteira de Identidade Nacional, também conhecida como CIN, especialmente para os residentes do Rio de Janeiro. Agora, quem já fez a solicitação desse documento pode acessar sua versão digital diretamente em seus smartphones, tornando a identificação mais conveniente do que nunca.

Desta forma, o CPF assume o papel singular de número de identificação válido em todo o território nacional, simplificando o processo. Contudo, é válido lembrar que essa modalidade digital está, por enquanto, restrita a indivíduos com até 18 anos que tenham solicitado a primeira via do RG em qualquer posto do Detran no estado do Rio de Janeiro, se alinhando com a proposta de trazer facilidade ao alcance das mãos. A seguir, aprenda como solicitar o seu documento de identidade digital.

Como emitir a versão digital da sua identidade

Para obter a versão digital da identidade, é imprescindível apresentar a certidão de nascimento original com CPF ou a certidão original acompanhada do comprovante de inscrição no CPF. Caso o CPF não esteja disponível, a emissão da CIN seguirá o procedimento convencional do RG. É relevante observar que a validade do documento digital equivale à da versão física.

Para solicitar a versão digital da CIN, caso já possua a física, siga os passos abaixo:

Faça o download do aplicativo Gov.Br;

Realize o cadastro ou faça login, se já tiver um;

Na tela inicial do app, acesse a opção “Carteira de Documentos”;

Escolha “Adicionar Documento”;

Selecione “Carteira de Identidade Nacional” na lista de documentos disponíveis.

É sempre bom lembrar

É relevante lembrar que o acesso ao documento digital requer a posse da versão física emitida pelo Detran/RJ. A implementação dessa nova forma de identificação está em andamento desde o início do ano e já beneficiou mais de 112 mil cidadãos do Rio de Janeiro.

A versão digital da CIN inclui medidas de segurança e criptografia de ponta, garantindo a proteção das informações dos indivíduos. Além disso, sua praticidade e importância ganha ainda mais pontos a favor pelo fato de ser reconhecida em todo o país. Um QRCode foi integrado à aplicação para autenticidade, permitindo a verificação do status do documento, inclusive se foi relatado como perdido ou extraviado.

