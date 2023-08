Um truque simples promete refrescar seu carro sem ligar o ar-condicionado

Cadê o ar-condicionado? Entrar no carro durante o verão impiedoso do nosso clima tropical brasileiro, após ele ter ficado sob o sol por várias horas, é uma tarefa dura, afinal, o escaldante calor pode transformá-lo em um verdadeiro forno. Mas, felizmente, existe uma alternativa para não depender do ar-condicionado do seu carro. Saiba o grande segredo para aproveitar um clima extremamente refrescante dentro do seu carro, logo abaixo.

Saiba o grande segredo para aproveitar um clima extremamente refrescante dentro do seu carro, mesmo sem ar condicionado. | Foto: Reprodução / Pixabay

Refrescância sem ar-condicionado

O sistema de ar-condicionado é um adicional valioso em nos nossos carros. No entanto, entrar no veículo durante o verão (principalmente se você morar em um clima tropical, como é justamente o caso do nosso Brasil) após ele ter ficado sob o sol por várias horas, pode transformá-lo em um verdadeiro forno. Caso o ar-condicionado não funcione ou optemos por não ligá-lo, enfrentaremos um calor digno de uma caldeira dos antigos trens a vapor.

Felizmente, existe uma alternativa para não depender do ar-condicionado. Trata-se de um método japonês que permite reduzir a temperatura do carro sem gastar dinheiro extra. Saiba, logo abaixo, como mudar a temperatura do seu carro à moda asiática e veja a mágica acontecer.

Como refrescar o carro no verão?

Há décadas, são utilizadas técnicas econômicas para esfriar o carro. Uma delas é o método japonês da ventilação cruzada. Esse truque possibilita o resfriamento do interior do veículo. Para fazê-lo, basta abrir as janelas de um lado do automóvel e abrir e fechar rapidamente a porta do motorista várias vezes.

Isso criará uma corrente de ar que expulsará o ar quente acumulado no interior do carro, permitindo que o ar fresco entre pelo outro lado. Essa abordagem simples, porém eficaz, reduz a temperatura do ambiente.

O método coreano

Além disso, existe outra técnica conhecida como o método coreano, que também oferece uma maneira de esfriar o carro sem recorrer ao ar-condicionado. Essa técnica asiática envolve colocar sacos de gelo no assoalho do veículo.

Para isso, você deve encher sacos plásticos com cubos de gelo e posicioná-los no chão da frente do veículo. Com o tempo, o gelo derreterá, liberando ar fresco e ajudando a resfriar o ambiente. Certifique-se de vedar adequadamente os sacos para evitar qualquer vazamento de água.

Essas alternativas simples e eficazes permitem manter o carro fresco durante o verão, mesmo sem utilizar o ar-condicionado.

Dicas já conhecidas

Se você leu todo o conteúdo, é claro que se perguntou sobre as táticas tradicionais já conhecidas, e as mesmas ainda são válidas. Para evitar que seu carro derreta no sol furioso, procure estacionar à sombra ou então opte por utilizar um para-sol de alumínio, que tem como principal qualidade bloquear os raios UV.

