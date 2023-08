Durante a habitual faxina que todos costumam fazem em suas casas, uma das etapas que nunca deve ser adiada é a limpeza dos móveis de madeira. É fundamental não ignorar a sujeira das mobílias do seu lar, uma vez que o acúmulo de poeira costuma aderir à superfície de madeira, resultando em uma aparência feia e desagradável. Confira, a seguir, um truque caseiro infalível e econômico para a limpeza dos seus móveis.

Este é o truque que faltava para tirar o pó dos móveis em casa. | Foto: Reprodução / Pixabay

A mágica da limpeza

Em casa, uma atividade que nunca deve ser adiada é a limpeza dos móveis de madeira. É fundamental não negligenciar esse aspecto, uma vez que o acúmulo de poeira tende a aderir fortemente, resultando em uma aparência desagradável. Nesse contexto, vamos apresentar um truque caseiro infalível e econômico para a limpeza.

Leia mais: Ninguém te contou que dava para usar papel alumínio na limpeza; saiba como

Aprenda um econômico jeito de limpar seus móveis

Para realizar esse truque, você precisará de uma xícara de água e uma xícara de vinagre. O vinagre é uma excelente opção para a limpeza de móveis de madeira, devido à sua composição química que ajuda a combater a sujeira. Ao seguir essa recomendação, as micro partículas de poeira serão capturadas pelo pano.

O primeiro passo desse método consiste em misturar uma xícara de água com uma xícara de vinagre, criando uma solução homogênea na qual você irá embeber um pano. Usando o pano, esfregue suavemente a superfície dos seus móveis de madeira e, depois de remover a poeira, seque as áreas úmidas com um pouco de papel de cozinha. Isso evitará que a umidade penetre na madeira e a danifique.

Após seguir esse procedimento, você perceberá como seus móveis de madeira ficarão brilhantes e livres de poeira, graças a esse truque simples que pode ser repetido sempre que necessário. Desta maneira, você garantirá que a superfície esteja protegida e sem nenhum vestígio de sujeira.

Leia também: Fórmula BARATA e poderosa para limpar panelas com sabão em barra