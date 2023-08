Descubra o SEGREDO do xampu nas panelas e por que usá-lo

As técnicas diárias de uma boa limpeza dentro de casa, receitas naturais para pele e cabelo, receitas naturais de produtos para usar na casa, são assuntos que está frequentemente em alta na internet, essas táticas naturais estão ganhando espaço e repercussão no mundo das donas de casa.

Em relação a buscas sobre dicas de limpeza e até mesmo a reutilização de produtos, descobrimos algo totalmente inovador que pode chamar muito sua atenção, é usar shampoo de cabelo em suas panelas.

Por mais que seja conhecido somente por fazer limpeza capilar, o shampoo está se tornando um alvo para as donas de casa em testar para limpar suas panelas para deixarem com brilho novamente. Leia mais sobre o assunto no texto abaixo.

dica para usar xampu de cabelo nas panelas. Imagem: FreePik

Shampoo de cabelo para limpar panelas

Essa tática foi descoberta recentemente e deixou todas sem acreditar! Se você tem em casa um shampoo antirresíduos que não deu certo em seu cabelo, ao invés de jogar fora tente usar ele com outro propósito, como por exemplo para lavar as panelas e deixá-las com brilho novamente como se fossem novas. O shampoo antirresíduos foi criado para remover resíduos acumulado nos fios e agora descoberto pelas mulheres, pode ser usado para tirar resíduos das panelas.

Vale destacar que para ter uma boa limpeza na panela não basta somente ter um produto bom, a escolha da esponja certa é um dos papeis principais também, a mais recomendada para fazer essas limpezas mais profundas em panelas é a esponja robusta, palha ou aço. Tenha sempre guardada uma esponja específica somente para essas limpezas.

Além disso, não podemos deixar de informar a extrema importância de conhecer qual o material da sua panela para não estragar, esse truque é mais indicado para panelas que não tem pintura e pode fazer somente na parte externa, para deixar com brilho.

Como deixar a panela brilhando com Shampoo de cabelo

Preparação: A panela precisa estar limpa para fazer o processo, caso não esteja, faça uma pré-lavagem para remover a sujeira

Aplicação: Com a panela virada de fundo para cima, coloque algumas gotas do shampoo antirresíduos

Esfoliação: Com a esponja robusta e úmida, faça movimentos circulares com um pouco de força, até que toda a superfície da panela seja esfregada.

Enxágue: Após esfregar toda a panela com o shampoo, enxágue-a bem e deixe secar. Se for necessário, pode repetir o procedimento para obter um brilho extra.

A reutilização de produtos pode também ser uma forma sustentável e econômica para fazer as tarefas do dia a dia dentro de uma casa, já que são várias.

