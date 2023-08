Maior do que alguns países! Estas são as maiores fazendas do Brasil

Em meio a milhares de fazendas existentes nos quatro cantos do mundo, algumas delas ganham destaque no Brasil e em outros países devido ao seu impressionante tamanho e capacidade de produção, seja na pecuária como na agricultura, em geral, onde no Brasil, por exemplo, tais atividades são consideradas o coração da economia. A seguir, confira as maiores fazendas do mundo, incluindo as brasileiras.

Conheça as maiores fazendas do Brasil e do mundo. | Foto: Reprodução / Pexels

A imensidão rural

A importância global da agricultura e da pecuária vai além de sua influência econômica, sendo um pilar fundamental na alimentação das populações. Essenciais nos pratos cotidianos, desde ingredientes básicos como arroz e feijão até as proteínas como carne e ovos, essas atividades vão além da produção, requerendo qualidade e responsabilidade ambiental.

Em 2016, um estudo da FAO que abrangeu 167 países, representando 96% da população mundial, revelou a presença de cerca de 570 milhões de propriedades rurais ao redor do globo. A Ásia detém a maior parte, com 74% delas concentradas na China (35%) e Índia (24%). A África Subsaariana e a Europa possuem 9% e 7%, respectivamente, enquanto a América Latina, o Caribe e o Oriente Médio somam 4% cada. As propriedades estão divididas, com 83% nos países em desenvolvimento, 13% em nações de baixa renda e 4% nos mais ricos.

Leia mais: Nova profissão tem salário IMPRESSIONANTE de até R$ 10 mil: “piloto de drone”

Conheça as maiores fazendas brasileiras

Destacando-se no cenário global, várias fazendas brasileiras e internacionais impressionam com suas dimensões e produção, bem como pelo compromisso ambiental. Confira detalhes, logo abaixo.

1. Fazenda Nova Piratininga

Localizada em São Miguel do Araguaia (GO)

Extensão: 135 mil hectares

A Fazenda Nova Piratininga se estende por uma área vasta, equivalente a cidades como Nova York ou Rio de Janeiro. Com 95 mil hectares destinados ao pasto, ela abriga 105 mil nelores puros ou com cruzamento de angus.

2. Fazenda Roncador

Situada em Querência (MT)

Extensão: 144 mil hectares

Além da produção agropecuária, a Fazenda Roncador é notável por suas extensas estradas pavimentadas, totalizando mais de 607 quilômetros, e um aeroporto próprio.

3. Fazenda São Marcelo

Localizada em Tangará da Serra e Juruena (MT)

Extensão: 35 mil hectares

Reconhecida por sua responsabilidade ambiental, a Fazenda São Marcelo possui selo verde para a pecuária, garantindo conformidade com as leis, registro de funcionários e preservação das árvores. Ela também detém certificações Bem Estar Animal e Rainforest Alliance, destacando-se na produção de gado.

4. Fazenda Conforto

Situada em Nova Crixás (GO)

Extensão: 12 mil hectares

A maior fazenda de gado confinado fora de frigoríficos no Brasil, a Fazenda Conforto possui uma distribuição de 12 mil hectares, incluindo áreas moduladas, irrigadas e de Reserva Legal. Sua capacidade de confinamento é de 30,3 mil animais, mantendo até 245 cabeças por curral.

As maiores fazendas ao redor do mundo

1. Mudanjiang City Mega Farm

Localizada na China

Extensão: Aproximadamente 10 milhões de hectares

Em construção na China, a Mudanjiang City Mega Farm será um gigante, com área quase igual à Bulgária. Seu objetivo é abastecer a demanda crescente por carne e produtos lácteos na Rússia, com uma criação prevista de 100 mil vacas.

2. China Modern Dairy:

Localizada na China

Extensão: Aproximadamente 4,8 milhões de hectares

Responsável por quase toda a produção de leite no país, a China Modern Dairy abriga celeiros em cerca de 4 hectares, com o dobro da capacidade da terceira maior fazenda, a Anna Creek Station.

No cenário global, a agricultura e a pecuária são inegavelmente fundamentais, abastecendo populações e impulsionando economias. Uma seleção de notáveis fazendas destaca-se, tanto na Austrália como no Brasil, pela sua imensa escala e contribuições significativas.

3. Anna Creek Station

Localizada na Austrália

Extensão: Aproximadamente 2,4 milhões de hectares

Com uma área comparável à do território de Israel e sete vezes maior que a maior fazenda de gado dos EUA, a Anna Creek Station exporta sua produção para Japão, Estados Unidos e sudeste da Ásia, representando 1,3% das exportações de carne bovina da Austrália.

4. Clifton Hills

Situada na Austrália

Extensão: Aproximadamente 1,6 milhão de hectares

Com 140 anos de história, a Clifton Hills é a segunda maior fazenda de gado na Austrália do Sul. Ela é notável por inovar ao usar o transporte rodoviário para entregar gado.

5. Alexandria

Localizada na Austrália

Extensão: Aproximadamente 1,6 milhão de hectares

Alexandria é a principal fazenda de gado no Norte da Austrália, abrangendo variados terrenos como planícies, várzeas e montes de areia arborizados. A propriedade agora pertence à North Australian Pastoral Company.

Conheça os maiores grupos agrícolas brasileiros

Atualmente, o Brasil destaca-se como produtor de alimentos para 800 milhões de pessoas globalmente e caminha para se tornar o maior exportador de grãos, superando os Estados Unidos. Entre as notáveis empresas agrícolas brasileiras que compreendem quase 1,3 milhão de hectares produtivos, encontram-se:

Grupo Bom Futuro

Extensão: 583 mil hectares

O maior produtor agrícola do Brasil, o Grupo Bom Futuro é renomado por sua produção de soja, atingindo cerca de 1,3 milhão de toneladas por safra. A empresa possui várias unidades de beneficiamento e armazenamento de grãos, beneficiamento de algodão e sementes.

SLC Agrícola

Extensão: 660 mil hectares (safra 2021/2022)

Reconhecida por sua produção de soja, milho e algodão, a SLC Agrícola foi pioneira na negociação de ações em Bolsa de Valores e é uma referência em seu segmento. A empresa possui 16 unidades de produção distribuídas por seis estados brasileiros.

Grupo Amaggi

Extensão: 320 mil hectares (estimativa 2021/2022 após aquisição de O Telhar)

A Amaggi Agro, com fazendas em várias regiões, foca em produção de soja, milho e algodão em larga escala, com investimentos em Agricultura de Precisão. Na safra 2020, produziu mais de 1 milhão de toneladas de grãos e fibras.

Conclusão

Para concluir, as maiores fazendas do mundo desempenham um papel vital na economia global, alimentando diversas nações. Seja através da produção de carne bovina na Austrália ou do cultivo de grãos no Brasil, essas propriedades contribuem para a segurança alimentar global. A notável expansão das fazendas brasileiras também reflete um compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

Leia também: Concurso EMBRAPA 2023: 800 vagas e tudo o que você deve saber