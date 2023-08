Novo recurso do WhatsApp pega todo mundo de surpresa e causa espanto

A equipe por trás do WhatsApp demonstra um compromisso constante com os pedidos e necessidades de seus mais fiéis usuários, sempre se esforçando para inovar e se adaptar às crescentes exigências de comunicação que evoluem na velocidade da luz da era digital. Isso ficou evidente recentemente, quando o aplicativo respondeu a um dos pedidos mais frequentes de sua base de usuários. Confira a seguir, qual a nova surpresa que o aplicativo de mensagens trouxe.

O atendimento por meio dos melhores chatbots é muito mais eficiente | Imagem: natanaelginting / freepik.com

WhatsApp foca na experiência do usuário

O WhatsApp, desde sua concepção, ganhou destaque no cenário dos aplicativos de mensagens devido à sua abordagem simplificada e à ênfase na experiência do usuário. Ao contrário de muitos outros aplicativos, o WhatsApp dispensa a necessidade de nomes de usuário ou PINs, optando por utilizar apenas números de telefone. Isso, aliado ao design minimalista e à interface intuitiva, facilita uma comunicação direta e eficiente.

É notável também que o aplicativo desenvolvido pela empresa Meta oferece uma gama diversificada de recursos, incluindo o envio de mensagens de texto, áudio, vídeo e documentos, bem como chamadas de voz e vídeo – funcionalidades altamente valorizadas na atualidade.

O destaque adicional é a implementação de criptografia de ponta a ponta, uma salvaguarda que solidifica a privacidade dos usuários e distingue o WhatsApp de muitos de seus concorrentes no mercado.

Leia mais: “Modo resgate” do WhatsApp faz recuperar mensagens apagadas

Pedidos atendidos, usuários felizes

A equipe por trás do WhatsApp demonstra um compromisso constante com as demandas de seus usuários, sempre se esforçando para inovar e se adaptar às crescentes exigências de comunicação que evoluem com o tempo. Isso ficou evidente recentemente, quando o aplicativo respondeu a um dos pedidos mais frequentes de sua base de usuários: a capacidade de gerenciar múltiplas contas em um único dispositivo.

Essa adição vem como uma resposta direta aos pedidos dos usuários e foi precedida por testes detalhados e a busca de soluções flexíveis e práticas. A mais recente atualização introduz uma maneira de ter várias contas do WhatsApp em um único aparelho, por meio da utilização de um QR Code. Essa funcionalidade está prevista para a versão de testes 2.23.13.5.

Novidades na próxima versão

Quando o aplicativo for aberto, os usuários notarão um ícone novo e um menu que permitirá a adição de contas, o que proporcionará uma solução conveniente para aqueles que mantêm múltiplos números de telefone e desejam evitar a alternância entre aplicativos ou dispositivos.

É relevante mencionar que essa nova funcionalidade estará disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS, abrangendo uma ampla base de usuários. Com esses avanços, o WhatsApp reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da experiência do usuário, se mantendo atento às demandas em constante mudança.

Leia também: Novidade do WhatsApp promete agradar os usuários em breve