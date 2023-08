Trabalhadores terão novo desconto obrigatório no salário em 2024; entenda

Após o governo Lula assumir o poder no início deste ano, uma série de debates começou a girar em torno da possível reintrodução da contribuição sindical, que deixou de ser compulsória com a Reforma Trabalhista. A discussão sobre a contribuição permanece dinâmica e polarizada, com visões divergentes sobre a melhor abordagem para apoiar financeiramente as organizações sindicais e atender aos interesses dos trabalhadores. A seguir, entenda melhor o que está sendo discutido e o que pode impactar na vida dos brasileiros.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de entrega do relatório final da transição de governo e anúncio de novos ministros. | Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Reintrodução da contribuição sindical em pauta

Desde que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da república, no início de 2023, uma série de debates gira em torno da possível reintrodução da contribuição sindical, que deixou de ser compulsória com a Reforma Trabalhista.

Antes dessa reforma, o imposto sindical era deduzido automaticamente dos salários, representando um dia de trabalho por ano, e destinava-se às entidades sindicais. Entretanto, a partir de 2017, a Reforma Trabalhista tornou essa contribuição facultativa.

Contudo, a partir da implementação dessa alteração, várias entidades sindicais enfrentaram obstáculos para financiar suas operações. Esse desafio tornou-se mais agudo após 2018, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) recusou solicitações para tornar obrigatória novamente a contribuição. Essa situação suscitou discussões a respeito do impacto da reforma e de suas ramificações na sustentação financeira das atividades sindicais.

Leia mais: ATENÇÃO! Ministro dá “spoiler” sobre lançamento de novo programa social ainda em agosto

Novo enfoque na contribuição sindical

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma nova perspectiva. Eles propõem ressuscitar um tributo chamado “imposto sindical”, previamente de pagamento obrigatório. No entanto, a abordagem agora é distinta.

A proposta consiste em estabelecer uma taxa até três vezes e meia superior ao valor original. Esta taxa estaria vinculada a acordos salariais que os sindicatos auxiliam a negociar. O governo busca que essa taxa atinja até 1% dos rendimentos anuais de uma pessoa, a ser descontada diretamente do salário.

Uma comissão composta por membros governamentais, representantes sindicais e grupos patronais está debatendo essa iniciativa. O foco recai sobre como os fundos arrecadados seriam distribuídos. O plano atual destina dois terços das receitas aos sindicatos, enquanto o restante seria repartido entre outras organizações de trabalhadores.

O Ministro Luiz Marinho enfatiza que essa abordagem difere substancialmente da forma anterior de coleta do imposto. Ele destaca que qualquer indivíduo contrário ao pagamento pode participar de uma assembleia de trabalhadores e votar contra. A visão é que, se um sindicato está conquistando aumentos salariais, até não membros podem contribuir com a taxa.

O presidente Lula endossa essa proposta, e o Ministro Marinho espera apresentá-la até o fim de agosto. No momento, o governo encontra-se em processo de deliberação e avaliação. A evolução desse cenário merece atenção para compreender seu desdobramento futuro.

Taxa negocial como alternativa

Desde sua posse, Lula tem estado em diálogo com os sindicatos em busca de soluções para seus desafios financeiros. A premissa fundamental reside em encontrar um meio de financiar essas entidades que enfrentam dificuldades econômicas há um considerável período de tempo. Entretanto, no governo, surge a discussão sobre a possibilidade de substituir o imposto sindical por algo denominado “taxa negocial”.

O mecanismo da taxa negocial funcionaria da seguinte maneira: os sindicatos convocariam assembleias para deliberar sobre a instituição dessa taxa. Caso a decisão seja positiva, uma porcentagem dessa quantia seria deduzida dos salários dos trabalhadores. Se a contribuição sindical voltasse à obrigatoriedade anterior à reforma, algumas estimativas projetam que os sindicatos poderiam arrecadar cerca de R$ 4 bilhões anualmente.

Esse influxo financeiro representaria uma transformação significativa na situação financeira dessas organizações.

Perspectivas dos Deputados

No tocante a esse tópico, é relevante recordar a pesquisa conduzida pelo G1 em março, que revelou que mais da metade dos 513 deputados federais se manifestaram contrários à inclusão do imposto sindical nos salários dos trabalhadores.

No tocante a esse tópico, é relevante recordar a pesquisa conduzida pelo G1 em março, que revelou que mais da metade dos 513 deputados federais se manifestaram contrários à inclusão do imposto sindical nos salários dos trabalhadores. Resultados do Levantamento:

• Favoráveis ao retorno da tributação nos salários para financiar sindicatos: 62 (12%)

• Contrários ao retorno da tributação nos salários para financiar sindicatos: 258 (50%)

• Preferiram não responder a essa indagação: 12 (2%)

• Não participaram da pesquisa: 181 (35%)

O debate sobre a contribuição sindical permanece dinâmico e polarizado, com visões divergentes sobre a melhor abordagem para apoiar financeiramente as organizações sindicais e atender aos interesses dos trabalhadores.

Nesse contexto, o governo e as partes interessadas continuam a explorar alternativas que possam garantir a sustentabilidade das atividades sindicais sem impor ônus excessivos aos trabalhadores. A discussão sobre o futuro da contribuição sindical permanece no centro do cenário político e econômico do Brasil.

Leia também: Quais trabalhadores receberão até R$ 3,9 MIL a mais neste mês