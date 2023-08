Novos beneficiários no Bolsa Família? veja quem entrará no programa

Os repasses do programa Bolsa Família referentes ao mês de agosto foram iniciados no último dia 18. Durante este período, o montante total investido pelo Governo Federal alcançará a soma de R$ 14,2 bilhões, destinados a beneficiar aproximadamente 21,1 milhões de famílias. Uma notícia encorajadora é que houve um aumento na quantidade de beneficiários, revertendo a tendência de queda que foi observada no mês de julho. Se a sua família estava aguardando inclusão, é possível que tenha sido contemplada nesta nova fase do programa Bolsa Família. Nas próximas seções, será explicado o procedimento para verificar essa inclusão.

Novidades em agosto

No decorrer do mês de agosto, houve a inclusão de novas famílias no programa Bolsa Família do Governo Federal. De forma paralela, aproximadamente 99 mil famílias foram excluídas do programa devido a cancelamentos.

Além disso, foi um mês em que o governo acolheu mais 300 mil famílias, o que é uma notícia bastante positiva. Outro aspecto favorável é o aumento na média do valor recebido por cada família, que subiu de R$ 684,16 em julho para R$ 686,04 em agosto.

O retorno do programa de auxílio financeiro do Governo Federal em 2023, após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, resultou em benefícios para 1,6 milhão de famílias desde sua reativação em março. A quantidade de benefícios distribuídos somente em agosto registra um notável aumento em relação a julho, quando 20,9 milhões de famílias foram contempladas.

Esses números revelam flutuações notáveis entre os diversos meses. Em junho, por exemplo, mais de 21 milhões de famílias receberam esse auxílio. No entanto, 2,1 milhões de famílias estão enquadradas na Regra de Proteção neste mês. Isso significa que o valor do benefício dessas famílias foi reduzido. A Regra de Proteção é um mecanismo que reduz o valor do benefício para famílias que têm renda maior do que o limite estabelecido pelo governo. O objetivo é garantir que o benefício seja destinado às famílias que mais precisam.

Essa medida permite que as famílias permaneçam no programa mesmo que a renda per capita tenha excedido meio salário mínimo.

Para as famílias abrangidas por essa situação mencionada, o pagamento corresponde a 50% do valor do auxílio ao qual teriam direito, incluindo os complementos. Esse pagamento é concedido por um período de até dois anos. Independentemente da composição familiar, os pagamentos de agosto serão distribuídos de forma escalonada, seguindo o mesmo padrão dos meses anteriores, conforme anunciado pelo Governo Federal.

Além disso, foi informado que 99 municípios em Alagoas e Pernambuco estão enfrentando situações de emergência ou calamidade pública e, portanto, receberão os pagamentos de maneira unificada e antecipada.

Por fim, é importante destacar que durante este mês, o programa Auxílio Gás também estará em vigor, com parcelas no valor de R$ 108. Esse programa beneficiará cerca de 5,63 milhões de famílias. Conforme indicado pelo órgão responsável pelo programa, o Governo Federal investirá um total de R$ 608,54 milhões nesse repasse.

Como é feita a consulta?

Para obter informações sobre como proceder para verificar os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás, o aplicativo Caixa Tem está disponível como opção. Este aplicativo está acessível tanto para dispositivos Android quanto iOS. Além disso, é essencial saber que o saque dos benefícios pode ser efetuado em diversos locais, como terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa. Importa lembrar que os beneficiários têm um prazo de até 120 dias para realizar o saque dos valores.

Aqui está o calendário de repasses para o mês de agosto:

Beneficiários com NIS terminando em 1: Pagamento agendado para 18 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 2: Pagamento agendado para 21 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 3: Pagamento agendado para 22 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 4: Pagamento agendado para 23 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 5: Pagamento agendado para 24 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 6: Pagamento agendado para 25 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 7: Pagamento agendado para 28 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 8: Pagamento agendado para 29 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 9: Pagamento agendado para 30 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 0: Pagamento agendado para 31 de agosto.

